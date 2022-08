Appli mobile TourMaG



Assurinco lance son nouvel outil de gestion indemnisation ! Basé sur l'expérience client : restez connecté en temps réel par SMS et échangez en ligne avec notre équipe de gestionnaires dédiées !

L’indemnisation au cœur de la satisfaction client, c’est un des points clés de la relation assureur/client. Dans une démarche d’efficacité et de transparence, ASSURINCO propose un nouvel outil de gestion indemnisation. Plus globalement cette nouvelle approche est basée à la fois sur le développement technologique et les compétences humaines et propose aux voyageurs assurés, une utilisation de son assurance la plus optimale possible.

Rédigé par Agence Homère le Lundi 29 Août 2022

Un nouvel outil basé sur le suivi en direct de son dossier indemnisation Tout se passe désormais en ligne !



Les 3 avantages du nouvel outil :



1 ► Un process de déclaration unique



• Pour nos partenaires opérateurs du Tourisme : A partir de la souscription de l’assurance sur leur extranet de souscription

• Pour le voyageur assuré : directement sur l’adresse du site de déclaration



Dès la déclaration effectuée, vous recevrez à l’adresse mail indiquée un numéro de dossier sinistre ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir en fonction de la garantie déclenchée.



2 ► Un suivi en temps réel de votre dossier



Au stade de la déclaration, l’opérateur partenaire ou le voyageur assuré renseigne un numéro de téléphone portable pour suivre en temps réel le traitement de son dossier :



• La confirmation d’ouverture de son dossier

• Lien pour télécharger ses pièces

• Les informations de suivi de son dossier



3 ► Une communication simplifiée avec notre service Indemnisation



Au stade de l’instruction du dossier, consulter le dossier à partir de votre extranet ou bien du site, et laisser un message à la gestionnaire en charge de votre dossier !

La gestionnaire est alertée et vous répond et/ou traite directement votre dossier.



Retrouvez ci-dessous notre tuto « Déclaration et suivi d’un dossier Indemnisation »

La technologie ET l’humain ! Parallèlement à ce nouvel outil technologique performant, ASSURINCO mise également sur les ressources humaines. En effet, l’équipe de gestionnaires sinistre a doublé depuis le 1er janvier 2022 preuve que l’assurance est un secteur dans lequel l’écoute reste une valeur essentielle.



L’équipe Indemnisation chez ASSURINCO c’est :

11 gestionnaires dédiées

Une moyenne de 550 dossiers traités par jour

150 rappels quotidiens

Et surtout : 98% des dossiers instruits sont indemnisés !



L’accompagnement fait partie intégrante du service proposé. L’apport d’un œil humain, de l’expérience d’un gestionnaire sont essentiels pour le traitement d’un dossier, pour la fluidité de son suivi.



C’est pour cette raison que la sélection des profils est capitale :



Tous viennent de l’univers de voyage, tous connaissent les modes opératoires des tours opérateurs et agences de voyages.

L’addition et la transversalité de leurs expertises respectives permet à ASSURINCO de proposer un pôle de compétences unique au service du voyageur.



Avec un nouvel outil plus performant, un staff doublé constitué de personnels qualifiés, ASSURINCO met tout en œuvre pour optimiser le suivi des dossiers indemnisation, gagner en rapidité de traitement, en fluidité, en expérience client.



Une technologie plus simple, un service plus complet et plus réactif, ASSURINCO innove comme le prouve aussi son futur site dont le nouveau design a été pensé pour enrichir l’expérience utilisateur, simplifier ses recherches et lui proposer des solutions de navigation « intuitives ».



Plus que jamais, ASSURINCO est le partenaire idéal pour trouver des solutions d'assurances voyages adaptées à toutes les clientèles, à toutes les spécificités et tous les besoins.



Contactez l’équipe d’Assurinco :



Vous pouvez également nous joindre au 05 34 45 31 52



