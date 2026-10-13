Oppidum : création d’un data hub pour la donnée touristique française

La donnée est le nerf de la guerre, notamment dans cette période de développement de l’IA.
Car les grands modèles s'alimentent directement dans les données et les sites web des territoires.
Pour répondre aux besoins des territoires et à leurs missions dans cette nouvelle ère technologique, Apidae vient de lancer une solution baptisée Oppidum.
Il s’agit d’un data hub dédié aux données touristiques des territoires français.
"La donnée est le nouveau capital des destinations", explique le communiqué de presse de l’entreprise.
Ce hub réunit les données des destinations avec d’autres sources de référence, publiques ou privées, touristiques ou non. Il les rapproche et les qualifie.
Il répond à trois enjeux majeurs pour les territoires : la qualité des informations, la souveraineté et le partage.
Car les grands modèles s'alimentent directement dans les données et les sites web des territoires.
Pour répondre aux besoins des territoires et à leurs missions dans cette nouvelle ère technologique, Apidae vient de lancer une solution baptisée Oppidum.
Il s’agit d’un data hub dédié aux données touristiques des territoires français.
"La donnée est le nouveau capital des destinations", explique le communiqué de presse de l’entreprise.
Ce hub réunit les données des destinations avec d’autres sources de référence, publiques ou privées, touristiques ou non. Il les rapproche et les qualifie.
Il répond à trois enjeux majeurs pour les territoires : la qualité des informations, la souveraineté et le partage.
"Le métier des offices de tourisme ne disparaît pas avec l’IA"
"Le métier des offices de tourisme ne disparaît pas avec l’IA, il se recentre.
Une information locale, fraîche, vérifiée, éditorialisée, qui dit aussi ce qu’un territoire veut être, accessible, durable, accueillant : personne ne peut la produire à la place des territoires. Leur atout, c’est d’en garder la maîtrise.
Oppidum est construit pour ça", explique Frédéric Blavoux, Blavoux PDG d’Apidae Tourisme.
La première version est en ligne. Elle permet de visualiser son territoire et de comparer ses données avec celles d’autres sources.
Le projet est soutenu par les sociétaires d’Apidae, parmi lesquels des Régions et des CRT, comme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur et le CRT Paris Île-de-France, ainsi que par la Banque des Territoires.
Une information locale, fraîche, vérifiée, éditorialisée, qui dit aussi ce qu’un territoire veut être, accessible, durable, accueillant : personne ne peut la produire à la place des territoires. Leur atout, c’est d’en garder la maîtrise.
Oppidum est construit pour ça", explique Frédéric Blavoux, Blavoux PDG d’Apidae Tourisme.
La première version est en ligne. Elle permet de visualiser son territoire et de comparer ses données avec celles d’autres sources.
Le projet est soutenu par les sociétaires d’Apidae, parmi lesquels des Régions et des CRT, comme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur et le CRT Paris Île-de-France, ainsi que par la Banque des Territoires.