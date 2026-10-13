Oppidum : création d’un data hub pour la donnée touristique française

La donnée est le nerf de la guerre, notamment dans cette période de développement de l’IA.



Car les grands modèles s'alimentent directement dans les données et les sites web des territoires.



Pour répondre aux besoins des territoires et à leurs missions dans cette nouvelle ère technologique, Apidae vient de lancer une solution baptisée Oppidum.



Il s’agit d’un data hub dédié aux données touristiques des territoires français.



" La donnée est le nouveau capital des destinations ", explique le communiqué de presse de l’entreprise.



Ce hub réunit les données des destinations avec d’autres sources de référence, publiques ou privées, touristiques ou non. Il les rapproche et les qualifie.



Il répond à trois enjeux majeurs pour les territoires : la qualité des informations, la souveraineté et le partage.