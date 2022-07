Patricia Linot, Rédactrice en chef MemberShip Club de juillet 2022

la présidente de France DMC Alliance évoque les problèmes des Réceptifs

Après Barbara Roussel, nous avons accueilli ce lundi 11 juin à Marseille Patricia Linot. Notre Rédactrice en chef du MemberShip Club de juillet est un petit bout de femme incroyablement dynamique. Jugez-en : fondatrice et dirigeante de Travel Collection, TO créateur de Voyages & événements personnalisés et Fondatrice et Dirigeante de Rendez-Vous Fontainebleau, agence réceptive et évènementielle à Fontainebleau et Paris. Pour faire bon poids elle a aussi endossé le costume de Présidente de France DMC Alliance, association de réceptifs français.

