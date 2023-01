Où partir en voyage en février ?

Le choix est multiple lorsqu’il s’agit de partir en vacances en février. Les touristes peuvent en effet opter pour des stations balnéaires, desou des îles tropicales bordées de cocotiers à perte de vue.Pour commencer cette aventure à l’internationale, la destination la plus recommandée reste la Guadeloupe. Le mois de février est en effet la période la plus favorable pour visiter cette île française. Avec ses plages idylliques, ses ambiances créoles et ses cocotiers, elle est unepour les vacances familiales ou les voyages de noces en février. Une fois sur place, il ne faut pas oublier de faire un tour au cœur de la réserve Cousteau pour admirer desà couper le souffle ainsi que des poissons multicolores.Toujours dans les Caraïbes, la République Dominicaine est connue pour ses paysages au charme paradisiaque. C’est aussi le meilleur endroit sur terre pour observer de près des baleines dans leur environnement naturel. Elles viennent dans les Caraïbes durant le mois de février pour se reproduire. En plus de la présence de ces grands mammifères marins, d’autres espèces sont également visibles à proximité des côtes. Il est possible de les observer à l’occasion d’une petite excursion en bateau.Il est difficile de parler des destinations chaudes dans le monde en février sans évoquer la Floride. Cela dit, les températures dans cette ville peuvent monter jusqu’à 28 °C pendant cette période de l’année. Parmi les endroits où l’on peut se prélasser en Floride, il y a la magnifique plage de Miami Beach Afin de varier les plaisirs, un petit détour aux Keys, de petites îles bordées d’eau translucide, est de mise. Avant de quitter la Floride, la découverte d’une faune extraordinaire du parc national des Everglades permet d’admirer de plus près des crocodiles.Cette destination asiatique fait également partie des endroits ensoleillés que l’on peut visiter en février. Elle a tous les ingrédients nécessaires permettant aux vacanciers de profiter d’un dépaysement total. La visite des charmantes villes du nord telles que Chiang Rai et Chiang Mai marquera l’esprit des touristes durant leur passage. Pour plus de sensations, il n’y a rien de mieux que de s’aventurer dans la capitale thaïlandaise Bangkok. Contrairement à la région australe du pays, connue pour ses plages et ses paysages enchanteurs, cette ville trépidante adopte un mode de vie plutôt cosmopolite.