Valérie Boned : Parler, témoigner et rattraper le temps perdu...

Valérie Boned, secrétaire générale de EdV, achève cette semaine sa mission de Rédactrice en chef de septembre du MemberShip Club. Elle passera le flambeau la semaine prochaine à Frédéric Lorin, patron de l'IFTM Top Resa. Son édito, émouvant, témoigne de la joie de « retrouver les « gens » pour de vrai… » dans un contexte en nette améliorartion après des mois de doutes.

Un public studieux, en attente d’explications et détails sur les aides de l’Etat, leur pérennité, leur évolution, leur durée… Avec Jean Pierre Mas, nous nous attendions à cette effervescence, cet engouement qui existent dans notre secteur et nos réunions, même hors temps de crise mais exacerbées par le manque ressenti pendant ces 18 derniers mois. Après tous ces mois de réunions à distance, bien pratique en termes d’optimisation du temps, la rentrée de septembre a marqué la reprise, en présentiel, de séminaires, réunions, petites conventions dans l’organisation des Entreprises du Voyages et ailleurs.Première semaine de septembre, voyage des présidents organisé par TouMaG.com en Alsace :, avec une vingtaine de chefs d’entreprises présents.Dix jours après, notre, avec un niveau de présence maximum quasiment jamais atteint…La semaine suivante réunion de nos adhérents de la région Méditerranée à Arles près de quarante chefs d’entreprises et partenaires réunis. Besoin de se voir, de parler, de se confronter, d’informations, de rattraper le temps perdu ?Oui mais pas que…. Les discussions autour du niveau d’activité, les inquiétudes sur la reprise qui s’ébauche pour certains et pas encore pour d’autres, la réouverture des frontières et des destinations porteuses ont animé les débats.Un public studieux, en attente d’explications et détails sur les aides de l’Etat, leur pérennité, leur évolution, leur durée… Avec Jean Pierre Mas, nous nous attendions à cette effervescence, cet engouement qui existent dans notre secteur et nos réunions, même hors temps de crise mais exacerbées par le manque ressenti pendant ces 18 derniers mois.

Des niveaux de présence quasiment jamais atteints Ce que je n’attendais pas c’est la puissance et la sincérité des témoignages que les chefs d’entreprises ont partagés avec leur « collègues », « confrères », « concurrents ».



A plusieurs reprises, à l’occasion de prises de parole qui leur étaient données sur le sujet de l’activité j’ai entendu et vu en direct, des chefs d’entreprises connus et reconnus, après avoir abordé les sujets d’actualité, entrer en confession. Leurs récits m’ont bouleversée.



Témoignages sur ces derniers mois, celui du dirigeant d’une entreprise souvent familiale, développée sur plusieurs générations, face et pendant cette crise, la peur d’être celui qui n’a pas été à la hauteur sans avoir jamais pensé ressentir cela un jour.



Témoignages sincère, spontané mais comme obligatoire, presque une urgence de faire partager leurs vécus, leurs parcours l’impression de sidération, d’impuissance, de tristesse face aux équipes désorientées, perdues, face aux locaux et bureaux vides…

Une urgence de faire partager leurs vécus Tous m’ont raconté ne plus savoir quelle décision prendre, leur impression de trahir et leur tristesse de devoir se séparer de certains, leur sentiment de tomber au fond du trou….



Long chemin, remobilisation, pour certains accompagnements par un professionnel, instinct de survie et de chefs d’entreprises pour finalement poser les cartes sur la table et décider de repartir autrement.



Nouvelle organisation, partage de la stratégie avec ceux qui restent, l’entreprise ne sera plus la même après cette expérience à la fois de solitude dans la décision et d’une équipe resoudée.



La réouverture annoncée et espérée des Etats Unis, l’envie forte des français de voyager, les vacances d’hiver qui pourraient se concrétiser enfin, on veut croire à cette rampe de lancement.



Alors merci Michelle, Jean-Pierre, Catherine, Emmanuel….d’avoir fait de cette rentrée un moment si intense.

