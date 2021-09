Voyage des Patrons en Alsace : reprise y es-tu ?

Bien évidemment, la découverte de l'offre touristique et hôtelière de la destination Alsace, a été aussi un grand moment de ce Voyage.



Au carrefour des mondes latins et germaniques, cette province, aujourd'hui Collectivité Européenne d'Alsace, sait cultiver son histoire et ses atouts avec passion en s'inscrivant dans le mouvement d'une Europe moderne et ouverte sur le monde.



Les cités et villages alsaciens, souvent au beau milieu des vignobles, classés parmi les plus beaux de France, parallèlement à leurs colombages, leur fleurissement, leurs roches rouges, préservent et développent une forte identité.



Elle est fondée sur un certain art de vivre, un riche patrimoine culturel et historique, une gastronomie célèbre de part le monde et un sens de l'accueil développé.



Avec un parc hôtelier en montée de gamme vers les critères d'excellence, comme nous l'avons agréablement apprécié aux Hôtel Marriott Maison Rouge Strasbourg**** et Hôtel Accor MGallery L'Esquisse***** , l'Alsace apporte le meilleur dans un bel écrin.