Polynésie : Vidéo du 20ème Voyage des dirigeants du Membership Club TourMaG

Le 20e Voyage des Patrons et du Membership Club a été le cadre de grands et étonnants moments : découverte de la lumière et des couleurs des îles enchanteresses de la Polynésie, rencontre avec le Président de la Polynésie française, avec le Maire de Bora Bora, avec les opérateurs du tourisme polynésien et avec les polynésiens eux même.Quel meilleur moyen que cette croisière à bord dupour explorer ces îles et approcher ces merveilles naturelles, historiques et culturelles ? Chaque jour permet de se laisser porter par un rêve d’ailleurs et une volupté renouvelée.Chaque jour donne les moyens d’accoster une nouvelle terre, de nager ou caboter dans un nouveau lagon bordé de cocotiers et de sable blanc, de visiter la forêt tropicale, de pénétrer les traditions ancestrales grâce aux vestiges archéologiques et à la transmission des coutumes, de s’émerveiller de nouvelles beautés et faire de nouvelles rencontres.Chaque jour aussi pour travailler ensemble sur des sujets professionnels d’actualité et de prospective.