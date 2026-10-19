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L'information a un prix, la désinformation aussi

L'édito d'Anaïs Borios


En ce début des vacances de la Toussaint, alors que la France est en ébullition entre les manifestations, les préavis de grève et la bataille pour les présidentielles, chez TourMaG, nous gardons le cap : celui de vous informer. J’aurais été tentée de rajouter « coûte que coûte », mais comme vous le savez chers lecteurs, tout a un prix…


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 07:17

Vérifier l’information reste la base de notre métier et nous nous y engageons - Photo : Céline Chea
Vérifier l’information reste la base de notre métier et nous nous y engageons - Photo : Céline Chea
CroisiEurope
Publier une information en temps réel, parfois exclusive, mais toujours vérifiée rien qu’avec de l’intelligence artificielle, ça n’existe pas. Encore moins dans un secteur aussi spécialisé que le tourisme B2B.

Pour nos fidèles abonnés, ce constat paraît logique. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils font le choix de nous soutenir, en souscrivant à l’une de nos formules d’abonnement, en plus de s’abonner à nos newsletters gratuites.

Mais il ne l’est pas pour tout le monde. Récemment, j’échangeais lors d’un éductour avec des agents de voyages. Pour la énième fois, depuis que TourMaG a commencé à réserver certains de ses articles à ses abonnés, les mêmes remarques sont revenues : « C’est pénible, on ne peut pas lire l’article intégralement » ; « C’est trop cher, on ne peut pas s’abonner à tous les médias ».

Certes, il faut faire un choix. Pour pouvoir accéder à nos informations exclusives, dossiers spéciaux ou enquêtes, cela vous en coûtera un peu moins de 10€ par mois (au tarif plein), à peine un peu plus cher que 4 litres de diesel finalement !

À moins que vous n’ayez la chance d’avoir un patron qui croit en la liberté et la pluralité de la presse et qui décide de faire ce geste financier pour que vous continuiez à être pleinement informés. Et il y en a !

Gare aux informations à la sauce IA !

Nous aussi, nous aimerions pouvoir vous apporter tout ce que contenu gratuitement, « comme avant », mais le monde de la presse évolue, en même temps que les sources de financements sont réorientées vers de nouveaux médias.

Des abonnements - et donc de votre soutien - dépendent une partie de notre indépendance et, pour vous, une source d’information et de représentation de la profession.

Comme l’arrivée d’Internet, la désintermédiation ou encore les travel planners sont venus bousculer vos métiers, la presse a aussi connu son lot de bouleversements. Après les blogueurs, les réseaux sociaux, voilà désormais que l’intelligence artificielle vient chambouler la façon de consommer de l’information, notamment depuis l’arrivée des AI Overviews. Et apporte avec elle, son lot de nouveaux acteurs.

Partout sur le web fleurissent dorénavant des sites d’information dont les articles sont entièrement rédigés à l’aide de l’IA… et qui n’hésitent pas à piller l’information dans des médias tenus par des journalistes bien réels. Sur TourMaG, c’est simple, si certains nous reprochent de laisser traîner quelques « coquilles » dans nos « papiers », ils ont au moins la preuve que tout est rédigé « à la mano ».

Nombre d’entre vous s’offusqueront peut-être d’entendre l’existence de ces sites pirates, pourtant, certains parviennent même à être invités lors de conventions professionnelles ou sur des salons. C’est à se demander si les professionnels qui les invitent comprennent le métier de journaliste...

Par exemple, alerter en cas de fake news, comme cela a été le cas en février dernier, avec cet article : « ESTA États-Unis : non, déclarer ses réseaux sociaux n'est pas (encore) obligatoire », à contre-courant de ce qu’annonçaient les autres médias.

Vérifier l’information reste la base de notre métier et nous nous y engageons. Voilà pourquoi nos équipes pratiquent le fast checking, confrontent les chiffres, obtiennent des informations exclusives, mènent des enquêtes sur plusieurs mois et vous alertent sur des entreprises au bord de la défaillance.

Des portes ouvertes pour rencontrer nos abonnés

Pour en revenir à l’IA, la semaine dernière, au cours d’une interview, Jean-Emmanuel Chometon, directeur général des Maisons du Voyage insistait sur l’importance, pour ses collaborateurs, de comprendre la manière dont les internautes utilisent l'IA car, dans les années qui viennent, cette technologie va modifier la manière dont les gens imaginent leur voyage, le préparent et les interrogent en fonction des réponses qu'ils ont obtenues.

Il ajoutait même : « Je pense que l'IA va obliger tout le secteur à monter le niveau d'exigence. Nous allons devoir décrypter et analyser finement ce que demande l'internaute qui s'est renseigné avec l'IA et être encore plus experts et créatifs afin d’apporter toujours plus de valeur ajoutée ».

La presse devra surement aussi passer par cette étape. On le sait déjà, les lecteurs ont de moins en moins de temps pour lire la quantité astronomique d'informations qu'ils reçoivent de toutes parts, sans compter que la capacité d'attention à la lecture, dans le même temps, diminue.

C'est pour cela que chez TourMaG, notre priorité restera toujours de vous satisfaire, avant tout.

A ce sujet, nous organisons le lundi 9 novembre prochain à Marseille, une journée Portes Ouvertes dans nos locaux, au 64 rue Sainte à Marseille, dès 12h30.

Abonnés ou non, agents de voyages ou TO, croisiéristes ou DMC, étudiants ou retraités, nous vous y attendons nombreux !

Pas uniquement pour vous faire découvrir nos bureaux ou notre studio TV, mais pour vous montrer nos coulisses, la façon dont nous travaillons et surtout recueillir vos suggestions et commentaires sur ce que vous aimeriez trouver dans nos colonnes ! (Pour s'inscrire, c'est par ici).

D’ici là, pour ceux qui n’ont encore jamais franchi le pas de l’abonnement, sachez que votre journal favori vous offre pendant 3 mois un accès Premium+ sans engagement. On fait le premier pas, à vous de saisir l’opportunité de nous choisir !


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