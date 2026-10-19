L'information a un prix, la désinformation aussi

Je pense que l'IA va obliger tout le secteur à monter le niveau d'exigence. Nous allons devoir décrypter et analyser finement ce que demande l'internaute qui s'est renseigné avec l'IA et être encore plus experts et créatifs afin d’apporter toujours plus de valeur ajoutée

Pour en revenir à l’IA, la semaine dernière, au cours d’une interview, Jean-Emmanuel Chometon, directeur général des Maisons du Voyage insistait sur l’importance, pour ses collaborateurs, decar, dans les années qui viennent, cette technologie va modifier la manière dont les gens imaginent leur voyage, le préparent et les interrogent en fonction des réponses qu'ils ont obtenues.Il ajoutait même : «».La presse devra surement aussi passer par cette étape. On le sait déjà, les lecteurs ont de moins en moins de temps pour lire la quantité astronomique d'informations qu'ils reçoivent de toutes parts, sans compter que la capacité d'attention à la lecture, dans le même temps, diminue.C'est pour cela que chez TourMaG, notre priorité restera toujours de vous satisfaire, avant tout.A ce sujet, nous organisons le lundi 9 novembre prochain à Marseille, une journée Portes Ouvertes dans nos locaux, au 64 rue Sainte à Marseille, dès 12h30.Abonnés ou non, agents de voyages ou TO, croisiéristes ou DMC, étudiants ou retraités, nous vous y attendons nombreux !Pas uniquement pour vous faire découvrir nos bureaux ou notre studio TV, mais pour vous montrer nos coulisses, la façon dont nous travaillons et surtoutD’ici là, pour ceux qui n’ont encore jamais franchi le pas de l’abonnement, sachez que votre journal favori. On fait le premier pas, à vous de saisir l’opportunité de nous choisir !