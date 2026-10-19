Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil

Les célébrations brésiliennes sont autant d’occasions de découvrir le pays autrement, à travers ses traditions, sa musique, son patrimoine et les identités culturelles qui façonnent chacune de ses régions. Réparties à différentes périodes de l’année, elles permettent de faire vivre le Brésil au rythme de ses traditions : Carnaval, São João, Festival de Parintins, Festa de Iemanjá ou encore Oktoberfest. Ces rendez-vous peuvent enrichir un itinéraire et offrir à vos clients un contact privilégié avec la culture locale. Ils peuvent également s’intégrer facilement à un séjour balnéaire ou à un itinéraire tourné vers la nature, pour composer un voyage plus complet à travers le Brésil.



Chez Passion Brazil, nous vous accompagnons dans la conception de programmes sur mesure intégrant ces temps forts au fil de l’année. Grâce à notre connaissance du terrain et à notre réseau de partenaires à travers le pays, nous sélectionnons les expériences les plus pertinentes selon le profil de chaque voyageur et construisons des itinéraires qui permettent de découvrir un autre visage du Brésil.



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