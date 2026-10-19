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Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil


La saison des ventes pour le Carnaval 2027 est officiellement lancée ! Chaque année, cette célébration emblématique attire des voyageurs du monde entier, venus découvrir un Brésil vibrant, musical et profondément festif. Mais le Carnaval n’est que l’un des nombreux rendez-vous qui rythment la vie culturelle du pays. Tout au long de l’année, des célébrations emblématiques offrent autant d’occasions de découvrir les traditions, les rythmes et les différentes identités qui composent le Brésil.


Rédigé par Passion Brazil le Lundi 19 Octobre 2026 à 00:05

Carnaval Rio 2026 © Shutterstock
Carnaval Rio 2026 © Shutterstock
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Le carnaval, au rythme du Brésil


À Rio de Janeiro, le Carnaval atteint son paroxysme avec les défilés des écoles de samba au Sambodrome, véritables spectacles qui mêlent musique, danse, costumes et scénographies grandioses. Mais le Carnaval brésilien ne se résume pas à Rio.

À Recife et Olinda, dans le Nordeste, l’ambiance est tout autre : le frevo, le maracatu et les traditionnels blocos de rue prennent possession des villes, tandis que des personnages géants défilent dans les rues d’Olinda au rythme des fanfares.

Dans le Nordeste, São João est à l’honneur

Célébré dans tout le Brésil au mois de juin, São João est l’une des grandes fêtes populaires du pays. Feux de joie, musique, danses et spécialités régionales rythment les festivités, qui prennent des formes différentes selon les régions.

Dans le Nordeste, São Luís est l’un des grands rendez-vous du “Bumba-meu-boi", tradition emblématique de la région mêlant musique, danse, costumes et récits populaires autour de la figure du bœuf. Pendant les festivités, les groupes de “Bumba-meu-boi" envahissent les rues et les espaces culturels de la ville, offrant un véritable spectacle haut en couleurs et profondément ancré dans la culture maranhense.

Le 2 février, quand Salvador se tourne vers la mer

Le 2 février, Salvador célèbre la Festa de Iemanjá (Fête d’Iemanjá), une manifestation profondément ancrée dans les traditions afro-brésiliennes. Iemanjá, divinité associée à la mer, est au centre des célébrations, qui se concentrent notamment dans le quartier de Rio Vermelho, où fidèles et visiteurs se retrouvent pour déposer leurs offrandes.

Fleurs, parfums et paniers d’offrandes sont confiés à l’océan, perpétuant un rituel qui fait partie intégrante de la culture bahianaise. Au-delà de sa dimension religieuse, cette journée rassemble toute la ville autour de la musique, de la spiritualité et des traditions populaires de Bahia.
Festa de Iemanjá © Shutterstock
Festa de Iemanjá © Shutterstock

Le grand duel de caprichoso et garantido à Parintins

À la fin du mois de juin, la ville de Parintins, sur les rives de l’Amazone, accueille le Festival de Parintins. Pendant trois jours, les deux groupes rivaux, Caprichoso et Garantido, s’affrontent dans une compétition spectaculaire mêlant chants, danses, costumes et mises en scène inspirées des légendes et de la culture amazoniennes.

Au Bumbódromo, les deux boeufs — Caprichoso, représenté en bleu, et Garantido, en rouge — rivalisent pour conquérir le public et le jury. Héritier d’une tradition populaire née dans la région, le festival met à l’honneur l’imaginaire amazonien à travers la musique, le folklore et des récits transmis de génération en génération.
Festival de Parintins © Shutterstock
Festival de Parintins © Shutterstock

L’Oktoberfest de Blumenau, une tradition allemande au Brésil

Tous les ans au mois d’octobre, Blumenau, dans l’État de Santa Catarina, célèbre l’Oktoberfest, l’une des plus importantes fêtes de culture allemande au Brésil. Inspirée des traditions des communautés allemandes installées dans la région au XIXe siècle, elle mêle musique, danses folkloriques, costumes traditionnels et spécialités culinaires, dans une atmosphère particulièrement animée.

Au fil des décennies, l’Oktoberfest de Blumenau est devenue un rendez-vous incontournable de la ville. Défilés, concerts et fanfares se succèdent pendant plusieurs jours, tandis que les festivités prennent place dans les rues et les espaces dédiés à l’événement. Un héritage allemand qui, au fil du temps, a trouvé sa propre expression, résolument brésilienne.
Oktoberfest © Shutterstock
Oktoberfest © Shutterstock

Faites vivre les célébrations du Brésil à vos clients

Les célébrations brésiliennes sont autant d’occasions de découvrir le pays autrement, à travers ses traditions, sa musique, son patrimoine et les identités culturelles qui façonnent chacune de ses régions. Réparties à différentes périodes de l’année, elles permettent de faire vivre le Brésil au rythme de ses traditions : Carnaval, São João, Festival de Parintins, Festa de Iemanjá ou encore Oktoberfest. Ces rendez-vous peuvent enrichir un itinéraire et offrir à vos clients un contact privilégié avec la culture locale. Ils peuvent également s’intégrer facilement à un séjour balnéaire ou à un itinéraire tourné vers la nature, pour composer un voyage plus complet à travers le Brésil.

Chez Passion Brazil, nous vous accompagnons dans la conception de programmes sur mesure intégrant ces temps forts au fil de l’année. Grâce à notre connaissance du terrain et à notre réseau de partenaires à travers le pays, nous sélectionnons les expériences les plus pertinentes selon le profil de chaque voyageur et construisons des itinéraires qui permettent de découvrir un autre visage du Brésil.

Contactez nos équipes pour imaginer avec nous les prochains voyages de vos clients au Brésil.

Nos contacts :

Les Festivités au Brésil : au rythme des traditions qui font vibrer le pays, par Passion Brazil

Laure Drouvot
SALES EXECUTIVE

+ 55 21 3959.4346 / 2549.8457

sales@passionbrazil.com
Passion Brazil

Pour les demandes d’individuels sur mesure : fit@passionbrazil.com
Pour les demandes de groupes et départs garantis : groups@passionbrazil.com

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