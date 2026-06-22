Réveillon 2027 au Brésil : un nouveau GIR et de nombreuses possibilités de voyages sur mesure

Pour la saison 2026-27, Passion Brazil enrichit son offre avec un nouveau départ garanti spécialement conçu autour du Réveillon à Rio de Janeiro. Une occasion unique pour les agences de proposer à leurs clients un des événements les plus spectaculaires, tout en découvrant les incontournables du Brésil.



Limité à 12 participants par départ et garanti dès 2 inscrits, ce circuit francophone de 9 jours et 8 nuits, programmé du 30 décembre 2026 au 7 janvier 2027, relie Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu et Salvador de Bahia. Une formule idéale pour les voyageurs souhaitant combiner découverte, culture et festivités dans un même voyage.

Rédigé par Passion Brazil le Lundi 22 Juin 2026 à 00:05

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