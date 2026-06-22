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Réveillon 2027 au Brésil : un nouveau GIR et de nombreuses possibilités de voyages sur mesure


Pour la saison 2026-27, Passion Brazil enrichit son offre avec un nouveau départ garanti spécialement conçu autour du Réveillon à Rio de Janeiro. Une occasion unique pour les agences de proposer à leurs clients un des événements les plus spectaculaires, tout en découvrant les incontournables du Brésil.

Limité à 12 participants par départ et garanti dès 2 inscrits, ce circuit francophone de 9 jours et 8 nuits, programmé du 30 décembre 2026 au 7 janvier 2027, relie Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu et Salvador de Bahia. Une formule idéale pour les voyageurs souhaitant combiner découverte, culture et festivités dans un même voyage.


Rédigé par Passion Brazil le Lundi 22 Juin 2026 à 00:05

Réveillon sur la plage de Copacabana © Shutterstock
Réveillon sur la plage de Copacabana © Shutterstock
CroisiEurope

Le Réveillon de Rio : une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie


Le Réveillon de Rio de Janeiro figure parmi les plus grandes célébrations du Nouvel An au monde. Chaque année, plusieurs millions de personnes se réunissent sur la célèbre plage de Copacabana pour assister à un spectaculaire feu d’artifice tiré depuis l’océan, accompagné de concerts et d’animations en plein air.

Vêtus de blanc selon la tradition brésilienne, habitants et visiteurs célèbrent ensemble l’arrivée de la nouvelle année dans une atmosphère festive, conviviale et profondément authentique.

Pour ce passage à la nouvelle année, les voyageurs pourront profiter d’un dîner de Réveillon à Copacabana avant d’assister au célèbre feu d’artifice qui illumine la baie de Rio. Une manière privilégiée de partager les festivités avec les Cariocas et de célébrer l’arrivée de la nouvelle année dans une atmosphère unique.

Réveillon Copacabana © Marco Terranova - Riotur
Réveillon Copacabana © Marco Terranova - Riotur

Un itinéraire complet pour découvrir l’essentiel du Brésil

Au-delà des festivités du Nouvel An, ce programme permet de découvrir 3 des destinations les plus emblématiques du pays.

À Rio de Janeiro, en plus de célébrer le passage à la nouvelle année, les participants explorent les incontournables de la Cidade Maravilhosa : le Pain de Sucre, le Christ Rédempteur, le centre historique ainsi que les traditions locales à travers différentes dégustations et expériences authentiques. L’immersion culturelle se poursuit avec la visite des ateliers d’une école de samba, offrant un accès privilégié aux coulisses du Carnaval, véritable symbole de l’identité brésilienne.

Le voyage se poursuit ensuite à Foz do Iguaçu, où les participants découvrent les impressionnantes chutes d’Iguaçu, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre nature préservée, panoramas grandioses et biodiversité exceptionnelle, cette étape constitue l’un des temps forts du programme.

Enfin, direction Salvador de Bahia, berceau de la culture afro-brésilienne. Les voyageurs y découvrent le quartier historique du Pelourinho, les traditions bahianaises, la gastronomie locale ainsi que les rythmes envoûtants des percussions afro-brésiliennes et l’art de la capoeira, symboles des multiples influences culturelles qui font de Salvador l’une des villes les plus fascinantes du pays.

Pour les voyageurs souhaitant enrichir davantage leur expérience, plusieurs prestations optionnelles viennent compléter le programme : survol de Rio en hélicoptère, soirée au mythique Rio Scenarium, aventure en zodiac au plus près des chutes d’Iguaçu ou encore spectacle folklorique à Salvador de Bahia.
Chutes d’Iguaçu © Shutterstock
Chutes d’Iguaçu © Shutterstock

Le Réveillon sur mesure au Brésil : bien plus que Rio

Si Rio de Janeiro demeure la destination emblématique des célébrations de fin d’année, le Brésil offre également de nombreuses autres possibilités pour vivre un Réveillon inoubliable.

Au-delà de ses départs garantis, Passion Brazil accompagne les agences de voyages dans la création de séjours entièrement personnalisés permettant de découvrir les plus belles destinations du pays à cette période de l’année.

Parmi les lieux les plus recherchés figure Trancoso, sur la côte sud de Bahia, réputé pour son atmosphère élégante, ses pousadas de charme et ses soirées exclusives organisées en bord de mer.

Plus au nord, Jericoacoara séduit les voyageurs en quête d’une ambiance plus décontractée entre dunes, lagons et plages sauvages. Ses festivités les pieds dans le sable attirent chaque année une clientèle brésilienne et internationale à la recherche d’authenticité.

Pour une expérience plus confidentielle encore, l’archipel de Fernando de Noronha offre un cadre exceptionnel pour célébrer la nouvelle année au cœur de l’un des plus beaux sanctuaires naturels du Brésil.

Ces destinations peuvent être associées à Rio de Janeiro ou intégrées dans des itinéraires entièrement sur mesure, conçus selon les envies, le rythme et le budget de chaque voyageur.
Trancoso © Shutterstock
Trancoso © Shutterstock

Réserver tôt pour profiter des meilleures conditions

Le Réveillon constitue l’une des périodes les plus demandées de l’année au Brésil. À mesure que les fêtes approchent, les disponibilités diminuent rapidement et les tarifs hôteliers augmentent sensiblement dans les principales destinations du pays.

Les réservations effectuées durant les prochaines semaines permettent généralement d’accéder à une offre plus large et à des conditions tarifaires plus avantageuses. Dès le mois de septembre, les tarifs connaissent traditionnellement une hausse significative.

Afin d’encourager les réservations anticipées, Passion Brazil offre une remise de 5 % sur le GIR Réveillon 2027 ainsi que sur l’ensemble des départs GIR 2027, pour toute réservation effectuée avant le 30 juin 2026 !

Une expertise locale au service des agences

Implantée au Brésil depuis plus de 20 ans, Passion Brazil accompagne les agences de voyages dans l’organisation de séjours individuels (FIT), groupes privés, incentives et départs garantis à travers tout le pays.

De Rio de Janeiro à l’Amazonie, en passant par le Pantanal, Bahia, les chutes d’Iguaçu ou les plages du Nordeste, l’équipe francophone basée localement conçoit des programmes adaptés aux attentes de chaque clientèle, qu’il s’agisse de voyages de noces, de séjours en famille, de circuits culturels ou d’expériences haut de gamme.

Cette complémentarité entre départs garantis et voyages personnalisés permet aux agences de disposer d’une large palette de solutions pour répondre aux différents profils de voyageurs.

Contacts

Réveillon 2027 au Brésil : un nouveau GIR et de nombreuses possibilités de voyages sur mesure

Laure Drouvot
SALES EXECUTIVE

+ 55 21 3959.4346 / 2549.8457

sales@passionbrazil.com
Passion Brazil

Pour les demandes d’individuels sur mesure : fit@passionbrazil.com
Pour les demandes de groupes et départs garantis : groups@passionbrazil.com

>> PASSION BRAZIL dans l'Annuaire DESTIMAG



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Tags : Passion Brazil
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