Michèle Kunegel co-dirige le groupe familial LK qui se compose de 10 entreprises de transports de voyageurs (autocaristes) et de 2 réseaux tourisme sous les marques LK TOURS & EUROPATOURS.



Le Groupe familial comprend aussi un réseau de 12 agences de voyages et le pôle « voyager en groupes » se situe en Alsace et en Franche Comté et regroupe une cinquantaine de collaborateurs experts.



Les activités de LK comprennent les métiers d’autocariste, de producteur groupes, de distributeur, de réceptif Grand Est sous la marque « LISELA» et de réceptif BtoB pour les groupes francophones à destination des Balkans sous la marque Cap vers l'Est.



L'engagement de Michèle Kunegel ne se limite pas à l’entreprise familiale. Elle assume également le poste de Présidente des Entreprises du Voyage de la région Grand Est et celui de Présidente Grand Est de l’association nationale des Femmes Chefs d’Entreprises.