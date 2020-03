Michèle Kunegel (LK Tours) élue présidente des EDV Grand Est

Alors que la campagne des élections municipales bat son plein, les Entreprises du Voyage tiennent en ce début d'année leurs conseils d'administration un peu partout en France, pour renouveler ses présidents de région.



Après la réélection, mardi 3 mars 2020 de Lucien Salemi à la tête des EDV Med, c'est à Michèle Kunegel (LK Tours) de prendre le poste de présidente des EDV Grand Est.



La patronne de LK Tours remplace alors Gilles Kuster.



" Communiquer, former, représenter et défendre notre profession à l'échelle de notre région Grand Est voilà les missions et l'engagement du nouveau bureau pour les 3 années à venir.



Au programme entre autres : des actions de formation ou des événements coordonnés pour une montée en expertise des professionnels du tourisme et le renforcement de la place des EDV au coeur des instances de décision et de débat au plan régional et local, " nous a indiqué Michèle Kunegel.