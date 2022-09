Christophe Fuss, Rédacteur en chef MemberShip Club d'octobre 2022

Le directeur général adjoint de TUI France à Marseille

Après Patricia Linot, nous aurons le plaisir d'accueillir ce jeudi 29 septembre 2022 à Marseille, notre Rédacteur en chef du MemberShip Club d'octobre, en la personne de Christophe Fuss, directeur général adjoint de TUI France à Marseille et sa directrice de la Communication, Victoria Proffit. Ce self-made-man, comme il se définit, est également Directeur de la Production et des Opérations de Club Marmara et Club Lookéa et de la Coordination Réceptifs et Délégations de TUI France.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 27 Septembre 2022

