Votre Studio TV à Marseille

Situé au Vieux-Port de Marseille

Le studio TV situé au Vieux-Port de Marseille offre ses services à tous les résidents de Marseille et des environs. Plus ancien port et également centre historique et culturel de Marseille, le Vieux-Port est l’un des lieux incontournables de la région. Situé au bas de la Canebière, le Vieux-Port est facilement accessible en train, voitures, bus, vélo, métro et bateau.Le Vieux-Port est entouré de plusieurs restaurants et bars ainsi que du quai du port. La position de notre Studio TV dans le centre de Marseille vous offre une solution idéale. Nous disposons de tous les équipements nécessaires avec une décoration modulable pour un meilleur tournage.