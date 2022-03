Appli mobile TourMaG



Les NOUVEAUTES chez Valeurs Assurances Courtage pour 2022 !

Société de Courtage multi-spécialiste basée à Paris, Lille et Marseille, Valeurs Assurances a pour vocation depuis 17 ans d’être proche de ses clients par sa taille et son professionnalisme reconnu par ses pairs.

Rédigé par Valeurs Assurances le Lundi 21 Mars 2022

Sa valeur-ajoutée est de créer de manière avant-gardiste et exclusif des programmes d’assurances dédiés au Travel, à l’évènementiel, à l’IARD à partir d’une actualité géopolitique et sanitaire en offrant des solutions sur-mesure tout en apportant une qualité indéniable dans le choix des garanties sécurisantes, rassurantes et à des prix défiant toute concurrence.



En parlant d’exclusivité, VALEURS ASSURANCES s’est doté d’un programme Multirisque individuelle dénommée « TOP COVER » et répondant déjà au-delà des attentes de nos clients par une couverture des risques de fermeture des frontières imposées par le gouvernement français et local ( dernier exemple en date étant la destination MAROC) ou en assurant la fermeture du parc aérien, par exemple.



Aujourd’hui plus qu’hier, Valeurs Assurances se dote d’une gamme complémentaire nommée « COVER » et fait fi des hausses tarifaires des primes d’assurances à venir, conséquence directe inévitable des suites de la COVID19 qui a eu un impact historique en terme de remboursement effectués par les assureurs.



Avec 6 programmes complémentaires « COVER », VALEURS ASSURANCES apporte un souffle nouveau sur les perspectives assurantielles en TRAVEL car toute la gamme prévoit systématiquement la prise en charge des risques sanitaires avant et pendant le séjour sans supplément de prix, une formule « Tout inclus » et l’augmentation systématique de la prise en charge des frais d’immobilisation si quarantaine sur place oblige à hauteur de 200€/ nuit pendant 14 nuits.



Vous aurez compris, la trajectoire menée par Valeurs Assurances est d’apporter un maximum de garanties haut de gamme incluses systématiquement avec des prix d’appel à bas tarifs sans tenir compte des réductions Famille ou Amis ainsi que des INCENTIVES accordées aux vendeur(es)s qui viennent compléter les attraits.

Nos programmes de la « GAMME COVER » vont se décliner ainsi : Pour les contrats individuels en Multirisque :

- Le VITAL COVER

- Le ZEN COVER plus élaboré que son petit frère puisqu’il couvre également les grèves du personnel aérien, les attentats, les émeutes et les catastrophes naturelles ainsi que la garantie DEDIT ( Nouveauté VALEURS ASSURANCES) permettant le remboursement de la prime d’assurance si le prestataire annule le voyage du client.



Pour les contrats groupes :

Pas moins de 4 solutions sont déjà disponibles allant de la garantie COVER ASSISTANCE COVID19 à la Multirisque MAXI COVER Groupes à des taux nets qui frôlent l’indécence !



Malgré les crises sanitaires sans précédent, VALEURS ASSURANCES a su faire un atterrissage en douceur et complète sa proximité commerciale par le recrutement récent d’un Délégué commercial prenant sa mission à coeur sur les zones Hauts de France et Est de la France venant ainsi compléter l’implantation existante sur la PACA, la Corse et le Rhône-Alpes.



Nos services BACK-OFFICE et Gestion des sinistres restent quotidiennement et efficacement mobilisés auprès de nos clients pour aider à propulser VALEURS ASSURANCES parmi les courtiers les plus représentatifs.



Contact Service Commercial :

Tony NAPOLETANO

Direction commerciale France

06 67 359 155

tony-direction@valeurs-assurances.com



Martin VANCO

Délégué commercial HDF- EST France

09 70 71 68 71

martin@valeurs-assurances.com



Service Back Office :

Hélène BREQUIGNY

Responsable du pôle

01 56 02 04 45

valeurs-assurances@hotmail.com



Benoit THOREL

