Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board

Pour piloter cette nouvelle phase, les autorités seychelloises ont choisi Vesna Rakić, professionnelle reconnue de l'industrie touristique locale.



Forte de plus de trois décennies d'expérience, elle a développé une expertise dans plusieurs domaines clés, notamment le marketing de destination, le développement de produits touristiques, les partenariats avec les acteurs du secteur et l'entrepreneuriat.



Diplômée d'un Bachelor of Arts (Honours) en administration des affaires, spécialité marketing, de la London South Bank University, elle a occupé plusieurs fonctions de direction au sein d'entreprises touristiques seychelloises.



Son parcours l'a notamment conduite à exercer comme directrice et consultante senior chez Sales & Marketing Seychelles Pty Ltd, responsable des ventes et du marketing chez Bookseychelles, responsable du développement des marchés chez Creole Holidays ainsi que responsable marketing chez Travel Services Seychelles Ltd.



À ce titre, elle a notamment supervisé la promotion d'acteurs majeurs tels que Desroches Island Resort et la compagnie maritime Cat Cocos.