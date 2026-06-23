Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board

Le gouvernement des Seychelles poursuit la réorganisation de sa stratégie touristique avec le rétablissement du Seychelles Tourism Board (STB) et la nomination de Vesna Rakić au poste de présidente-directrice générale.
Annoncée par le Bureau du Président de la République des Seychelles, cette nomination est entrée en vigueur le 15 mai 2026.
Elle s'inscrit dans le cadre de la relance du Seychelles Tourism Board, une institution appelée à jouer un rôle central dans la promotion et le développement du tourisme de l'archipel.
Cette réactivation du STB intervient à la suite de l'adoption de la loi sur le Seychelles Tourism Board 2026 par l'Assemblée nationale, le 24 mars dernier.
Le texte confère à l'organisme un mandat renouvelé pour promouvoir la destination sur les marchés internationaux, renforcer sa compétitivité et accompagner le développement durable du secteur touristique.
Annoncée par le Bureau du Président de la République des Seychelles, cette nomination est entrée en vigueur le 15 mai 2026.
Elle s'inscrit dans le cadre de la relance du Seychelles Tourism Board, une institution appelée à jouer un rôle central dans la promotion et le développement du tourisme de l'archipel.
Cette réactivation du STB intervient à la suite de l'adoption de la loi sur le Seychelles Tourism Board 2026 par l'Assemblée nationale, le 24 mars dernier.
Le texte confère à l'organisme un mandat renouvelé pour promouvoir la destination sur les marchés internationaux, renforcer sa compétitivité et accompagner le développement durable du secteur touristique.
Plus de 30 ans d'expérience dans le tourisme
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Pour piloter cette nouvelle phase, les autorités seychelloises ont choisi Vesna Rakić, professionnelle reconnue de l'industrie touristique locale.
Forte de plus de trois décennies d'expérience, elle a développé une expertise dans plusieurs domaines clés, notamment le marketing de destination, le développement de produits touristiques, les partenariats avec les acteurs du secteur et l'entrepreneuriat.
Diplômée d'un Bachelor of Arts (Honours) en administration des affaires, spécialité marketing, de la London South Bank University, elle a occupé plusieurs fonctions de direction au sein d'entreprises touristiques seychelloises.
Son parcours l'a notamment conduite à exercer comme directrice et consultante senior chez Sales & Marketing Seychelles Pty Ltd, responsable des ventes et du marketing chez Bookseychelles, responsable du développement des marchés chez Creole Holidays ainsi que responsable marketing chez Travel Services Seychelles Ltd.
À ce titre, elle a notamment supervisé la promotion d'acteurs majeurs tels que Desroches Island Resort et la compagnie maritime Cat Cocos.
Forte de plus de trois décennies d'expérience, elle a développé une expertise dans plusieurs domaines clés, notamment le marketing de destination, le développement de produits touristiques, les partenariats avec les acteurs du secteur et l'entrepreneuriat.
Diplômée d'un Bachelor of Arts (Honours) en administration des affaires, spécialité marketing, de la London South Bank University, elle a occupé plusieurs fonctions de direction au sein d'entreprises touristiques seychelloises.
Son parcours l'a notamment conduite à exercer comme directrice et consultante senior chez Sales & Marketing Seychelles Pty Ltd, responsable des ventes et du marketing chez Bookseychelles, responsable du développement des marchés chez Creole Holidays ainsi que responsable marketing chez Travel Services Seychelles Ltd.
À ce titre, elle a notamment supervisé la promotion d'acteurs majeurs tels que Desroches Island Resort et la compagnie maritime Cat Cocos.
Renforcer le positionnement international de la destination
Figure bien connue du secteur, Vesna Rakić fait également partie des membres fondateurs de la Seychelles Small Hotels & Establishments Association.
Au fil de sa carrière, elle s'est impliquée dans plusieurs initiatives visant à favoriser l'innovation touristique, améliorer l'accès aux marchés internationaux et renforcer la coopération entre les professionnels du tourisme.
À la tête du Seychelles Tourism Board, elle aura désormais pour mission de consolider la visibilité internationale des Seychelles dans un environnement concurrentiel de plus en plus marqué.
L'objectif affiché par les autorités est de poursuivre la croissance du tourisme tout en garantissant une création de valeur durable pour l'économie locale et la préservation du patrimoine naturel et culturel de l'archipel.
A lire aussi : Seychelles : léger recul du marché français
Au fil de sa carrière, elle s'est impliquée dans plusieurs initiatives visant à favoriser l'innovation touristique, améliorer l'accès aux marchés internationaux et renforcer la coopération entre les professionnels du tourisme.
À la tête du Seychelles Tourism Board, elle aura désormais pour mission de consolider la visibilité internationale des Seychelles dans un environnement concurrentiel de plus en plus marqué.
L'objectif affiché par les autorités est de poursuivre la croissance du tourisme tout en garantissant une création de valeur durable pour l'économie locale et la préservation du patrimoine naturel et culturel de l'archipel.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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