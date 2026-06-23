logo DestiMaG  
Recherche avancée

Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board

Les Seychelles relancent leur organisme de promotion


Les Seychelles écrivent une nouvelle page de leur gouvernance touristique, en rétablissant le Seychelles Tourism Board et en nommant Vesna Rakić à sa tête.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 12:22

Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board - Photo : Office du Tourisme des Seychelles
Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board - Photo : Office du Tourisme des Seychelles
CroisiEurope
Le gouvernement des Seychelles poursuit la réorganisation de sa stratégie touristique avec le rétablissement du Seychelles Tourism Board (STB) et la nomination de Vesna Rakić au poste de présidente-directrice générale.

Annoncée par le Bureau du Président de la République des Seychelles, cette nomination est entrée en vigueur le 15 mai 2026.

Elle s'inscrit dans le cadre de la relance du Seychelles Tourism Board, une institution appelée à jouer un rôle central dans la promotion et le développement du tourisme de l'archipel.

Cette réactivation du STB intervient à la suite de l'adoption de la loi sur le Seychelles Tourism Board 2026 par l'Assemblée nationale, le 24 mars dernier.

Le texte confère à l'organisme un mandat renouvelé pour promouvoir la destination sur les marchés internationaux, renforcer sa compétitivité et accompagner le développement durable du secteur touristique.

Plus de 30 ans d'expérience dans le tourisme

Autres articles
Pour piloter cette nouvelle phase, les autorités seychelloises ont choisi Vesna Rakić, professionnelle reconnue de l'industrie touristique locale.

Forte de plus de trois décennies d'expérience, elle a développé une expertise dans plusieurs domaines clés, notamment le marketing de destination, le développement de produits touristiques, les partenariats avec les acteurs du secteur et l'entrepreneuriat.

Diplômée d'un Bachelor of Arts (Honours) en administration des affaires, spécialité marketing, de la London South Bank University, elle a occupé plusieurs fonctions de direction au sein d'entreprises touristiques seychelloises.

Son parcours l'a notamment conduite à exercer comme directrice et consultante senior chez Sales & Marketing Seychelles Pty Ltd, responsable des ventes et du marketing chez Bookseychelles, responsable du développement des marchés chez Creole Holidays ainsi que responsable marketing chez Travel Services Seychelles Ltd.

À ce titre, elle a notamment supervisé la promotion d'acteurs majeurs tels que Desroches Island Resort et la compagnie maritime Cat Cocos.

Renforcer le positionnement international de la destination

Figure bien connue du secteur, Vesna Rakić fait également partie des membres fondateurs de la Seychelles Small Hotels & Establishments Association.

Au fil de sa carrière, elle s'est impliquée dans plusieurs initiatives visant à favoriser l'innovation touristique, améliorer l'accès aux marchés internationaux et renforcer la coopération entre les professionnels du tourisme.

À la tête du Seychelles Tourism Board, elle aura désormais pour mission de consolider la visibilité internationale des Seychelles dans un environnement concurrentiel de plus en plus marqué.

L'objectif affiché par les autorités est de poursuivre la croissance du tourisme tout en garantissant une création de valeur durable pour l'économie locale et la préservation du patrimoine naturel et culturel de l'archipel.

A lire aussi : Seychelles : léger recul du marché français


Lu 214 fois

Tags : seychelles
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?

Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?
Entre la hausse des coûts du transport aérien liée à l'augmentation du prix du kérosène,...
Martinique
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement

Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Après One Provence, Lionel Flasseur rebondit en Suisse

Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française

Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
AirMaG

AirMaG

Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols

Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols
CruiseMaG

CruiseMaG

Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin

Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin
Distribution

Distribution

Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises

Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie
La Travel Tech

La Travel Tech

Navan lance Navan events : une plateforme dédiée à la gestion des séminaires

Navan lance Navan events : une plateforme dédiée à la gestion des séminaires
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Chatrium Hospitality annonce l'ouverture de son premier resort à Phuket en 2026

Chatrium Hospitality annonce l'ouverture de son premier resort à Phuket en 2026
Partez en France

Partez en France

Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française

Paris : la fréquentation touristique progresse en mai, portée par la clientèle française
Production

Production

Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans

Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias