Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols

Pour les acteurs locaux, le retour progressif des compagnies aériennes devrait contribuer à soutenir l'activité touristique au cours des prochains mois - DepositPhotos.com, bloodua
Les Seychelles retrouvent progressivement leur connectivité aérienne internationale.
Comme le rapporte Réunion La 1ère, Qatar Airways a repris ses opérations vers l'archipel le 16 juin 2026 avec quatre vols hebdomadaires. Turkish Airlines lui a emboîté le pas dès le lendemain avec trois fréquences par semaine.
Toujours selon le média réunionnais, Aeroflot doit également reprendre ses vols vers Mahé à compter du 8 juillet 2026.
La compagnie russe prévoit deux rotations hebdomadaires, les mercredis et samedis.
Également, d'autres transporteurs européens, asiatiques et moyen-orientaux pourraient prochainement se positionner sur le marché seychellois, citant des informations de Seychelles News Agency.
Comme le rapporte Réunion La 1ère, Qatar Airways a repris ses opérations vers l'archipel le 16 juin 2026 avec quatre vols hebdomadaires. Turkish Airlines lui a emboîté le pas dès le lendemain avec trois fréquences par semaine.
Toujours selon le média réunionnais, Aeroflot doit également reprendre ses vols vers Mahé à compter du 8 juillet 2026.
La compagnie russe prévoit deux rotations hebdomadaires, les mercredis et samedis.
Également, d'autres transporteurs européens, asiatiques et moyen-orientaux pourraient prochainement se positionner sur le marché seychellois, citant des informations de Seychelles News Agency.
Une reprise attendue par les professionnels du tourisme
Autres articles
-
Vesna Rakić prend les rênes du Seychelles Tourism Board
-
Air Seychelles prolonge sa liaison directe entre Mahé et Paris jusqu’à fin mai 2026
-
Air Seychelles lance un vol direct entre Paris et Mahé
-
Seychelles : léger recul du marché français
-
Seychelles Smart : 7 agents français certifiés après une immersion dans l’archipel
Selon Réunion La 1ère, la reprise de ces liaisons intervient après une période marquée par les conséquences économiques de la crise au Moyen-Orient, qui a affecté l'activité touristique de l'archipel.
Les établissements hôteliers et les acteurs du tourisme attendaient le retour progressif des compagnies aériennes afin de soutenir la fréquentation de la destination.
Le média souligne également que le tourisme demeure l'un des principaux piliers de l'économie seychelloise. Avant la pandémie de Covid-19, le pays enregistrait une croissance annuelle moyenne de 6,5%.
Pour les acteurs locaux, le retour progressif des compagnies aériennes devrait contribuer à soutenir l'activité touristique au cours des prochains mois.
A lire aussi : Seychelles : léger recul du marché français
Les établissements hôteliers et les acteurs du tourisme attendaient le retour progressif des compagnies aériennes afin de soutenir la fréquentation de la destination.
Le média souligne également que le tourisme demeure l'un des principaux piliers de l'économie seychelloise. Avant la pandémie de Covid-19, le pays enregistrait une croissance annuelle moyenne de 6,5%.
Pour les acteurs locaux, le retour progressif des compagnies aériennes devrait contribuer à soutenir l'activité touristique au cours des prochains mois.
A lire aussi : Seychelles : léger recul du marché français