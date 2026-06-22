Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols

Selon Réunion La 1ère, la reprise de ces liaisons intervient après une période marquée par les conséquences économiques de la, qui a affecté l'activité touristique de l'archipel.Les établissements hôteliers et les acteurs du tourisme attendaient le retour progressif des compagnies aériennes afin de soutenir la fréquentation de la destination.Le média souligne également que le tourisme demeure l'un des principaux piliers de l'économie seychelloise. Avant la pandémie de Covid-19, le pays enregistrait une croissance annuelle moyenne dePour les acteurs locaux, le retour progressif des compagnies aériennes devrait contribuer àau cours des prochains mois.