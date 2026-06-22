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Seychelles : trois compagnies aériennes internationales reprennent leurs vols

Qatar Airways, Turkish Airlines et Aeroflot relancent progressivement la desserte de l'archipel


Selon les informations publiées par Réunion La 1ère, les Seychelles enregistrent la reprise progressive de plusieurs liaisons aériennes internationales. Après Qatar Airways et Turkish Airlines en juin, Aeroflot doit à son tour reprendre ses vols vers l'archipel début juillet.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 12:47

Pour les acteurs locaux, le retour progressif des compagnies aériennes devrait contribuer à soutenir l'activité touristique au cours des prochains mois - DepositPhotos.com, bloodua
Pour les acteurs locaux, le retour progressif des compagnies aériennes devrait contribuer à soutenir l'activité touristique au cours des prochains mois - DepositPhotos.com, bloodua
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Les Seychelles retrouvent progressivement leur connectivité aérienne internationale.

Comme le rapporte Réunion La 1ère, Qatar Airways a repris ses opérations vers l'archipel le 16 juin 2026 avec quatre vols hebdomadaires. Turkish Airlines lui a emboîté le pas dès le lendemain avec trois fréquences par semaine.

Toujours selon le média réunionnais, Aeroflot doit également reprendre ses vols vers Mahé à compter du 8 juillet 2026.

La compagnie russe prévoit deux rotations hebdomadaires, les mercredis et samedis.

Également, d'autres transporteurs européens, asiatiques et moyen-orientaux pourraient prochainement se positionner sur le marché seychellois, citant des informations de Seychelles News Agency.

Une reprise attendue par les professionnels du tourisme

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Selon Réunion La 1ère, la reprise de ces liaisons intervient après une période marquée par les conséquences économiques de la crise au Moyen-Orient, qui a affecté l'activité touristique de l'archipel.

Les établissements hôteliers et les acteurs du tourisme attendaient le retour progressif des compagnies aériennes afin de soutenir la fréquentation de la destination.

Le média souligne également que le tourisme demeure l'un des principaux piliers de l'économie seychelloise. Avant la pandémie de Covid-19, le pays enregistrait une croissance annuelle moyenne de 6,5%.

Pour les acteurs locaux, le retour progressif des compagnies aériennes devrait contribuer à soutenir l'activité touristique au cours des prochains mois.

A lire aussi : Seychelles : léger recul du marché français

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Tags : seychelles
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