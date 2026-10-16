Hôtellerie : Emerging Travel Group s’associe à Agoda

Emerging Travel Group (ETG) et Agoda ont conclu un partenariat stratégique . Annoncé le 15 octobre 2026, ce partenariat doit permettre à Agoda d’accéder à des millions d’options d’hébergement en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
ETG exploite les marques RateHawk, ZenHotels et Roundtrip. Le groupe entend également renforcer son offre sur la région Asie-Pacifique, où les réservations vers l’Asie de l’Est et du Sud-Est progressent en moyenne de 30 % en 2026, selon l’entreprise.
ETG exploite les marques RateHawk, ZenHotels et Roundtrip. Le groupe entend également renforcer son offre sur la région Asie-Pacifique, où les réservations vers l’Asie de l’Est et du Sud-Est progressent en moyenne de 30 % en 2026, selon l’entreprise.
Un partenariat pour renforcer la distribution
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L’accord repose sur une distribution croisée des offres des deux entreprises. Pour Agoda, l’intégration de l’inventaire d’ETG doit élargir le choix proposé aux voyageurs sur ses marchés internationaux. Pour ETG, ce partenariat doit renforcer son offre hôtelière et sa présence en Asie-Pacifique.
« Ce partenariat avec Agoda représente une étape importante pour RateHawk dans la région Asie-Pacifique », explique Erik Akhmetgaliev, directeur régional Asie-Pacifique chez RateHawk.
De son côté, Nikita Elagin, directrice générale de l’unité commerciale Consolidator chez ETG, souligne l’intérêt de l’inventaire d’Agoda pour compléter les offres accessibles via les plus de 360 fournisseurs connectés à la plateforme ETG. Le groupe indique privilégier une sélection des offres en fonction de leur compétitivité et de leur qualité.
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