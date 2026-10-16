Hôtellerie : Emerging Travel Group s’associe à Agoda

« Ce partenariat avec Agoda représente une étape importante pour RateHawk dans la région Asie-Pacifique »

L’accord repose sur unedes offres des deux entreprises. Pour, l’intégration de l’inventaire d’ETG doit élargir le choix proposé aux voyageurs sur ses. Pour ETG, ce partenariat doitson offre hôtelière et sa présence en Asie-Pacifique., explique, directeur régional Asie-Pacifique chez RateHawk.De son côté,, directrice générale de l’unité commerciale Consolidator chez ETG, souligne l’intérêt de l’inventaire d’Agoda pour compléter les offres accessibles via les plus deconnectés à la plateforme ETG. Le groupe indiqueune sélection des offres en fonction de leuret de leur