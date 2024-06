Emirates : le contenu NDC disponible sur Travelport

Les agences qui utilisent Travelport+ auront désormais accès à un contenu de meilleure qualité et plus enrichi qui n'est disponible que via le canal NDC d'Emirates

L'intégration de nos systèmes renforcera l'expansion de notre portée au sein de la communauté mondiale des détaillants en voyages et leur permettra d'offrir aux voyageurs un plus grand choix parmi nos meilleurs produits et services

Nous montrons la voie en fournissant le contenu NDC d'Emirates aux détaillants de voyages et en donnant aux agents la possibilité de comparer et de réserver les meilleures offres et les accessoires disponibles auprès d'Emirates sur Travelport+

Cette étape cruciale du NDC avec Emirates prouve que Travelport est à l'avant-garde de la vente au détail moderne grâce à sa capacité à fournir le meilleur contenu et les outils de pointe dont les agents ont besoin pour créer des expériences de réservation et de service de qualité supérieure pour leurs clients