Michalis Kouveliotis nommé Directeur Général d’Aegean

Michalis Kouveliotis est nommé directeur général d’Aegean.
Il succède à Dimitris Gerogiannis, qui a dirigé la compagnie pendant vingt ans et continuera d’accompagner la transition en tant que conseiller.
Michalis Kouveliotis occupait déjà le poste de Directeur Dinancier (CFO) de la compagnie lors de son introduction à la Bourse d’Athènes. Depuis début 2025, dans le cadre de la préparation de cette transition, il exerçait également les fonctions de Directeur Général Adjoint (Deputy CEO).
Aegean Airlines, avec sa filiale Olympic Air, a transporté 17,3 millions de passagers en 2025.
Il succède à Dimitris Gerogiannis, qui a dirigé la compagnie pendant vingt ans et continuera d’accompagner la transition en tant que conseiller.
Michalis Kouveliotis occupait déjà le poste de Directeur Dinancier (CFO) de la compagnie lors de son introduction à la Bourse d’Athènes. Depuis début 2025, dans le cadre de la préparation de cette transition, il exerçait également les fonctions de Directeur Général Adjoint (Deputy CEO).
Aegean Airlines, avec sa filiale Olympic Air, a transporté 17,3 millions de passagers en 2025.
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