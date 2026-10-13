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Michalis Kouveliotis nommé Directeur Général d’Aegean

Il succède à Dimitris Gerogiannis


Aegean annonce la nomination de Michalis Kouveliotis au poste de Directeur Général (CEO), avec une prise de fonctions effective ce jour.


Rédigé par le Mardi 13 Octobre 2026 à 12:28

Michalis Kouveliotis nommé Directeur Général d’Aegean - Photo Aegean
Michalis Kouveliotis nommé Directeur Général d’Aegean - Photo Aegean
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Michalis Kouveliotis est nommé directeur général d’Aegean.

Il succède à Dimitris Gerogiannis, qui a dirigé la compagnie pendant vingt ans et continuera d’accompagner la transition en tant que conseiller.

Michalis Kouveliotis occupait déjà le poste de Directeur Dinancier (CFO) de la compagnie lors de son introduction à la Bourse d’Athènes. Depuis début 2025, dans le cadre de la préparation de cette transition, il exerçait également les fonctions de Directeur Général Adjoint (Deputy CEO).

Aegean Airlines, avec sa filiale Olympic Air, a transporté 17,3 millions de passagers en 2025.


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Tags : aegean
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