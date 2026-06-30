360 Surf Travel veut prendre la vague du B2B

Ancien directeur d'agence dans le secteur du travail temporaire, Matthieu Ruty n'est pas issu du tourisme. Une singularité qu'il revendique.



« Il y a encore deux ans, je ne savais même pas que les réseaux d'agences existaient. Aujourd'hui, je découvre un univers extrêmement dynamique avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'opportunités. »



Son entreprise s'est pourtant imposée sur un marché de niche. Partie avec quatre destinations seulement, 360 Surf Travel propose désormais plus de 120 destinations surf, 80 spots de kitesurf et vient de lancer une offre dédiée à la plongée. Chaque segment dispose aujourd’hui d’un site dédié.



L'année 2025 a marqué un tournant avec près de 800 séjours vendus et un chiffre d'affaires de 600 000 euros.



« Nous étions une petite structure artisanale. Aujourd'hui, on commence à se dire qu'on peut devenir un acteur reconnu sur notre secteur » , affirme Matthieu Ruty.