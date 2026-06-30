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360 Surf Travel veut prendre la vague du B2B

devenir un acteur reconnu sur notre secteur


Longtemps concentré sur la vente directe aux passionnés de surf et de kitesurf, 360 Surf Travel s'apprête à franchir un cap. Son fondateur, Matthieu Ruty, entend désormais développer une activité B2B et faire profiter les agences de voyages de son expertise sur les séjours sportifs.


Rédigé par le Mardi 30 Juin 2026 à 07:28

L’agence 360° Surf Travel, basée en Guadeloupe, propose des séjours sur mesure autour du surf, du kite ou de la plongée. @360 surf travel
L’agence 360° Surf Travel, basée en Guadeloupe, propose des séjours sur mesure autour du surf, du kite ou de la plongée. @360 surf travel
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Pendant plus de dix ans, Matthieu Ruty a fait grandir 360 Surf Travel à contre-courant des modèles classiques du tourisme. Créée en 2013 après un tour du monde avec son épouse, l'agence spécialisée dans les séjours surf s'est construite sans réseau, sans boutique physique et presque exclusivement en B2C.

Aujourd'hui, le dirigeant souhaite ouvrir un nouveau chapitre.

« Jusqu'à présent, nous travaillions très peu avec les autres agences. Mais je pense sincèrement que nous pouvons leur apporter quelque chose sur des projets de deux ou trois semaines autour du surf, du kite ou de la plongée », explique-t-il.

Cette volonté de se rapprocher de la distribution n'est pas étrangère à sa présence récente sur plusieurs événements professionnels, notamment à l'IFTM et plus récemment au Ditex. « Je viens surtout pour comprendre comment fonctionne le secteur, rencontrer les acteurs et voir où nous pouvons nous positionner », précise-t-il.

360 Surf Travel : une expertise de niche à partager

Ancien directeur d'agence dans le secteur du travail temporaire, Matthieu Ruty n'est pas issu du tourisme. Une singularité qu'il revendique.

« Il y a encore deux ans, je ne savais même pas que les réseaux d'agences existaient. Aujourd'hui, je découvre un univers extrêmement dynamique avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'opportunités. »

Son entreprise s'est pourtant imposée sur un marché de niche. Partie avec quatre destinations seulement, 360 Surf Travel propose désormais plus de 120 destinations surf, 80 spots de kitesurf et vient de lancer une offre dédiée à la plongée. Chaque segment dispose aujourd’hui d’un site dédié.

L'année 2025 a marqué un tournant avec près de 800 séjours vendus et un chiffre d'affaires de 600 000 euros.

« Nous étions une petite structure artisanale. Aujourd'hui, on commence à se dire qu'on peut devenir un acteur reconnu sur notre secteur », affirme Matthieu Ruty.

Comprendre avant de grandir

Matthieu Ruty a co-fondé 360° Surf Travel, agence de voyage spécialisée dans les séjours surf et sports de glisse, en 2013, avec son épouse. @360 surf travel
Matthieu Ruty a co-fondé 360° Surf Travel, agence de voyage spécialisée dans les séjours surf et sports de glisse, en 2013, avec son épouse. @360 surf travel
Pour l'heure, le dirigeant avance prudemment. Approché par plusieurs réseaux, il ne souhaite pas brûler les étapes.

« Si je rejoins un réseau, c'est pour apporter quelque chose. Je suis encore dans une phase où j'apprends les codes du secteur », confie le CEO de 360 Surf Travel.

Même approche concernant une éventuelle levée de fonds. Le sujet existe, mais reste à l'état de réflexion.

« Si un jour nous accélérons vraiment, ce sera pour renforcer les équipes, développer la production et structurer davantage le B2B. »

Retrouvez ici notre dossier consacré aux réseaux

Objectif : un million d'euros de chiffre d'affaires

Parallèlement, 360 Surf Travel poursuit sa montée en gamme. L'agence réduit progressivement les produits les plus "backpackers" pour répondre à une clientèle plus mature en quête de confort et d'expériences personnalisées.

Membre de l'ATR (Agir pour un Tourisme Responsable), 360 Surf Travel affirme également renforcer ses exigences environnementales et sociales dans le choix de ses partenaires.

Malgré un contexte géopolitique qui a fortement pesé sur les réservations au cours des derniers mois, Matthieu Ruty reste confiant : « Les gens ont toujours besoin de partir. Ils attendent davantage avant de réserver, mais l'envie de voyager est toujours là. »

À moyen terme, l'ambition est clairement affichée : franchir le cap du million d'euros de chiffre d'affaires dans les trois ans.


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Tags : 360 surf travel, matthieu ruty
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