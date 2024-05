Souvent, la promesse du tout inclus ne comprend pas les boissons premium, ou il faut payer pour des snacks. Il se peut que toute la nourriture et les boissons soient incluses, mais que vous deviez payer pour les activités ou les expériences culinaires spécialisées.



Avec Regent, chaque commodité de luxe est incluse dans le tarif de la croisière avec un prix clair et transparent. Cependant, il n'y a aucun compromis quant à la qualité et à la variété des inclusions offertes. Regent Seven Seas Cruises propose le programme d'excursions à terre inclus le plus complet de toutes les compagnies de croisières, une large gamme de vins et champagnes premium à tout moment, des restaurants spécialisés, un service de blanchisserie illimité, les pourboires et bien plus encore.



À la fin de votre croisière de luxe, lorsque viendra le moment de rentrer chez vous, vous pouvez être assuré que vous ne recevrez pas une facture élevée, mais plutôt des souvenirs inoubliables de votre temps en mer à bord de la Flotte la Plus Luxueuse du Monde / The World’s Most Luxurious Fleet™ .



*Les Suites Regent sont disponibles sur les navires Seven Seas Grandeur®, Seven Seas Splendor® et Seven Seas Explorer®.