Que faire l'été dans l'Ouest du Japon ?

Quoi de mieux que de découvrir les Ama et leurs façons de pêcher en plongeant directement avec elles ?En été, il est possible de plonger avec ces plongeuses en apnée qui perdurent cette vielle coutume qui remonterait à plus de 2000 ans. Sous l’eau, laissez-vous guider et observez comment elles récoltent les coquillages ou les algues du fond marin rocheux.