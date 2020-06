Thello reprise du trafic entre la France et l'Italie

Après près de 3 mois d’interruption de circulation à la suite de la crise sanitaire du Covid19, le trafic des trains Thello, entre la France et l’Italie, repart progressivement à partir du 4 juin avec 50% de l’offre, soit 4 trains sur les 8 trains quotidiens habituels.



Ces premiers trains en circulation sont concentrés sur la ligne Nice-Milan.



Par ailleurs, pour répondre à la demande de ses passagers, la compagnie ferroviaire intègre désormais une nouvelle destination sur la ligne Nice-Milan : Menton.



A Menton, les trains Thello effectueront un arrêt deux fois par jour à 8h39* et 18h30* dans le sens France- Italie et à 11h35* dans le sens Italie-France.



Ainsi, au départ de Nice, en passant par Monaco et Menton, les trains desservent Vintimille, Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure, Savone, Gênes, Voghera, Pavia et Milan.



Parallèlement à la reprise de la circulation, la boutique Thello, située sur le parvis de la gare Nice-Ville, a réouvert ses portes le 4 juin 2020 (ouverture du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30).