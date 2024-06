Assurance voyage, avons-nous besoin de toutes ces garanties ?

Les contrats d'assurances voyages sont aujourd'hui très complets en termes de garanties, mais est-il nécessaire d'en avoir autant ?

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 25 Juin 2024

Les couvertures assurances avant le voyage Aujourd'hui, les assurances voyages sont de plus en plus complètes, mais revers de la médaille, elles sont de plus en plus chères : avons-nous vraiment besoin de payer pour toutes ces garanties ?

Les assurances annulations de voyages couvrent aujourd'hui toutes sortes de motifs, qui doivent être aléatoires, imprévisibles et justifiables. La liste est conséquente et dans les grandes lignes, peut se classer en grandes familles :



Les motifs :



- Médicaux : pour une maladie, un accident ou un décès de l'assuré ou de l'un de ses proches ou d'une personne voyageant avec lui ou elle.

La couverture pour maladie antérieure étant une obligation, elle se trouve maintenant d'office dans tous les contrats : à noter que les motifs psychologiques seront couverts avec un minimum de 3 jours d'hospitalisation.

À cela se sont rajoutées les couvertures pour les épidémies et les pandémies.



- Professionnels : pour une modification ou une suppression des congés par l'employeur, il faut qu'ils aient été posés, acceptés et refusés. Concernant une mutation professionnelle, il faut qu’elle soit imposée par l'entreprise.



- Personnels : En vue de la convocation pour l'adoption d'un enfant avant le voyage, ou en cas de divorce à condition que la procédure n'ait pas été initiée avant la réservation du voyage.



- Toutes causes : Les assurances couvrent désormais aussi les émeutes et catastrophes naturelles, ainsi que les grèves de la compagnie aérienne ou de l'aéroport dans les 48 heures avant le départ.



- Le départ aérien différé : si un départ est occasionné par l'une des causes d'annulation, les frais supplémentaires pour rejoindre son voyage sont pris en charge.



Tous ces motifs d'annulation confèrent une couverture "all inclusive" pour les assurés et sont rassurants lors de l'achat d'un voyage. Ils sont de véritables appuis, car ils permettent à vos clients de partir l'esprit libre.



Toutefois, quand on regarde les motifs d'annulation hors période COVID, on constate que 88% des dossiers le sont pour maladie, 8% pour raison professionnelle, 2% pour des faits personnels, 2% pour des motifs toutes causes (source Valeurs Assurances). La question se pose alors de savoir si toutes ces garanties sont bien nécessaires...



L'assurance reste un moyen de couvrir un fait aléatoire et imprévisible : "les catastrophes naturelles ou une grève n'arrivent heureusement pas tous les jours, mais pouvoir bénéficier de la garantie reste un plus, nous préférons vendre un produit haut de gamme avec lequel on est sûr de ne pas avoir de surprise" nous confiait une agence de voyage, lors de notre dernière convention en Corse.

Les couvertures pendant le voyage Les couvertures des assurances voyages sont essentielles pour protéger vos voyageurs contre divers risques et imprévus durant leurs déplacements. Voici les principales garanties que ces assurances offrent généralement :



- Assistance médicale et frais médicaux d'urgence : Couvre les frais médicaux imprévus à l'étranger, qui peuvent être très coûteux. Cette garantie peut également inclure le transport médical d'urgence vers un hôpital plus équipé ou un retour dans votre pays d'origine pour traitement.



- Evacuation d'urgence : Couvre les coûts d'une évacuation d'urgence pour des raisons de sécurité, comme des troubles civils ou des catastrophes naturelles.



- Retard de voyage : Offre une compensation pour les frais supplémentaires, tels que l'hébergement et les repas en cas de retard significatif du vol de l’assuré ou une indemnité forfaitaire.



- Perte, vol ou endommagement de bagages : Remboursement pour la perte, le vol ou les dommages causés aux bagages et effets personnels pendant le voyage de l’assuré.



- Responsabilité civile personnelle : Protège contre les réclamations pour blessures corporelles ou dommages matériels causés à des tiers, que le voyageur pourrait accidentellement provoquer lors de son voyage.



Beaucoup de ces garanties, comme les assistances médicales, les frais médicaux vont se retrouver dans les cartes bancaires.

Seulement, aujourd'hui avec la multiplicité des cartes, quand arrivera l'accident, comment être certain que votre client disposera de la bonne garantie au bon moment ?

Une offre adaptée et conçue par un spécialiste offrira toujours une sécurité plus grande pour le voyageur.



Il est crucial de lire attentivement les termes et conditions des assurances que vous proposez à vos clients, pour comprendre les exclusions et les limites de la couverture. Par exemple, certaines assurances ne couvrent pas les incidents liés à des conditions médicales préexistantes en assistance, ou les événements liés à des sports extrêmes, sauf si une couverture supplémentaire est achetée.

Assurance voyage avons-nous besoin de toutes ces garanties ? La nécessité de toutes ces garanties d'assurance voyage dépend de la situation personnelle de votre client, de la nature du voyage prévu, ainsi que de sa tolérance à vouloir assumer de ne pas être couvert.



Les contrats d'assurance voyage complets offrent une grande tranquillité d'esprit grâce à une couverture étendue, bien que toutes les garanties ne soient pas nécessaires pour chaque voyageur. Choisir judicieusement les bons contrats en fonction des besoins spécifiques de vos clients, pourra leur éviter beaucoup de stress et des pertes financières en cas de problèmes avant, pendant et après le voyage.



Il n’est pas nécessaire que votre client ait une assurance voyage avec toutes les garanties possibles, mais il est crucial qu’il puisse profiter d’une couverture qui corresponde à ses besoins spécifiques et à son profil de risque.



L'objectif est d'atteindre un équilibre entre le coût de l'assurance et la couverture pour assurer à votre client de ne pas payer pour des garanties dont il n’a pas besoin, tout en étant protégé contre les risques les plus courants. Une consultation avec un expert en assurance voyage pourra vous aider à proposer les meilleures solutions à vos clients.

Lu 224 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Les nouvelles tendances de consommation par le baromètre des assurances Plus de 18 000 € pour une appendicite à Hong Kong