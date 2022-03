Calafell Evasion et PortAventura World vous donnent rendez-vous au Ditex 2022

PORTAVENTURA WORLD



PortAventura World est l’une des principales destinations de vacances et de loisirs familial en Europe.



Depuis sa création il y a plus de 25 ans, le resort a reçu plus de 90 millions de visiteurs, venus du monde entier. Avec PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari Land, il s’agit du resort européen avec le plus grand nombre de parcs à thèmes. Il comprend également 3 terrains de golf et un beach club avec accès direct à la plage. Les installations du resort bénéficient d’un cadre privilégié sur la Costa Dorada. Il s’agit d’un endroit stratégique, à proximité de Tarragone et de Barcelone, deux grands pôles économiques et de villes comme Vila-seca, Salou et Cambrils.



PortAventura World possède 5 hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles, soit plus de 2 300 chambres au total. Le resort compte également un centre de conventions, PortAventura Convention Centre, pouvant accueillir jusqu’à 6 000 personnes.