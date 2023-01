Appli mobile TourMaG



Covid c'est reparti pour un tour avec les événements en Chine, les assurances sont elles encore adaptées ?

Depuis fin 2022 l'épidémie semblait maîtrisée, les assureurs ont donc restreint leurs garanties et pour certains augmenté leurs franchises. Les événements en Chine rebattent les cartes.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 3 Janvier 2023

La situation en Chine et les mesures de restrictions dans le monde. Avec la levée de la politique zéro covid en Chine, l'épidémie explose dans ce pays dans des proportions à l'échelle de leur population. La presse américaine estime les cas de contamination à plusieurs dizaines voir centaines de millions de personnes infectées par jour. Les données officielles de Pékin étant complètement fausses.



«La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les poussées actuelles de Covid-19 en Chine et par le manque de données transparentes, notamment de données sur les séquences génomiques virales, communiquées par la RPC», ont déclaré les responsables américains, sous couvert d'anonymat, en référence à la République populaire de Chine.



Les conséquences



Les États-Unis vont exiger un test Covid négatif à partir du 5 janvier pour tous les voyageurs venant en avion de Chine, À partir du 5 janvier, «tous les voyageurs par avion âgés de 2 ans et plus venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ», et ce indépendamment de leur nationalité ou leur statut vaccinal, a déclaré ce responsable sanitaire.



L'Italie, l'Espagne, la France, le Royaume Uni ont eux aussi décidé d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. Le Japon et l'Inde ont également rétabli à partir de vendredi 30/12/2022 les tests PCR obligatoires pour les voyageurs provenant de Chine continentale.



L'ensemble des pays asiatiques sous obédience américaine devraient suivre, la Corée, l'Indonésie, la Malaisie, ayant déjà annoncés des mesures similaires.



Le mouvement de fond devrait se poursuivre, et il nous rappel des heures sombres que nous ne souhaitions plus revoir...





Les assureurs ont ils été trop vite pour limiter leurs prises en charge en augmentant leurs tarifs et leurs franchises ? Depuis le deuxième semestre 2022, avec une épidémie qui semblait être maîtrisée, certains assureurs ont restreint leurs prises en charge ou conditions de couverture en augmentant leurs primes ; merci du cadeau en période d'inflation !.



Ils pratiquent aussi des franchises graduelles + 30% de la prime et une franchise à 20% pour une annulation pour motif Covid, +40% de la prime et une franchise de 10% et le meilleur pour la fin +55% de la prime et une franchise de 0%.

Les garanties ont aussi été rabaissées avec des plafonds plus faibles



Avec le retour possible des restrictions sanitaires à travers le monde ces assurances, dans le premier cas vont devenir hors de prix, et leurs prises en charge risque de n'être plus adaptées car limité dans leurs remboursement du fait de leur franchise. Cela va provoquer une incompréhension du client final qui ne comprendra pas qu'il soit moins bien remboursé en payant plus cher : il reportera la faute sur l'agence de voyage et changera de distributeur.



Bien sur les assureurs ont eu des pertes, mais les tarifications et la façon d’appréhender la crise n'a pas été gérée de la même façon suivant les compagnies et la différence est criante à tous les niveaux en sortie.



Les assureurs clairvoyants ne sont pas rentrés dans cette stratégie, du fait de leur bonne gestion de la "première crise". Ils ont conservé des couvertures correctes avec des niveaux de primes acceptables, les franchises restant identiques à une annulation pour maladie grave.



L'assurance permet de sécuriser le voyageur lors de la réservation, si elle perd son efficacité c'est toute la chaîne de prise de décision de partir en voyage qui est rompue. Par ailleurs, si elle devient trop cher, les consommateurs porteront leur choix sur d'autres canaux de distributions.



Les top assurances qui ont conservé leur système de couverture et leurs prix/franchises seront les seules à proposer une solution efficace en cas de restrictions sanitaires internationales.

Un jour sans fin, ou le commencement de la fin ? Pour donner une lueur d'espoir, ce qui se passe en Chine serait ce qui c'est passé dans le reste du monde en 2022 lors des vagues Omicron, suivant un épidémiologiste.



Il n'en reste pas moins que suivant le principe de précaution beaucoup d'états n'hésiteront pas à mettre des mesures de restrictions sanitaires pour les voyageurs au moindre risque de reprise épidémique.

Les assurances sont donc le seul moyen de se prémunir de telles situations



Elles se doivent donc de respecter des principes immuables et être :

- abordables

- efficaces

- simples



Mais une autre question se pose, l'assureur qui a appliqué ces mesures de restrictions et de franchises élévées, est ils aujourd'hui encore en capacité d'assumer le risque annulation pour motif Covid ?

