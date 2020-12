Exclusif : Printemps Voyages jette l'éponge ! les agences Printemps vont fermer en juillet 2021

Si Léa a plutôt l'habitude "de babiller sur l’état de la profession" cette fois, notre agent de voyage pas si blonde a mené son enquête, et elle nous fait part d'une information très sérieuse : Printemps Voyages devrait fermer ses agences de voyages en juillet 2021.

Lundi 30 Novembre 2020

Les professionnels de la profession (ces gens intelligents qui savent) prédisent que plus d’une agence sur 3 devrait cesser son exploitation d’ici la fin de l’année 2021.



Les grosses agences et les TO annoncent des plans de licenciement ou travaillent dans un secret plus ou moins respecté sur des plans sociaux. Normal me direz-vous quand les situations économiques de tous acteurs du voyage sont fragilisées par déjà 9 mois d’activité faiblarde voire proche du néant.



Quant aux TPE (qui représentent une forte part du maillage des agences de voyages), elles ne peuvent pas vraiment se permettre de supprimer des postes de travail : quand on travaille à 2 ou 3 dans une agence, il n’est pas possible de réduire l’effectif.



Big-Boss nous a juré sur la Torah qu’il ne licencierait personne tant que le ministère du travail lui rembourserait 100% des indemnités de chômage partiel.



Déjà qu’en temps normal, il est loin d’être évident de faire tourner 2 agences 6 jours par semaine à 9 personnes, je me dis que si Big-Boss commence à licencier, on ne s’en sortira jamais à la « reprise ».



Anticiper 30, 40 voire 50% de fermetures d’agences d’ici un an me semble tout de même assez hasardeux. Mais j’entends tellement d’indépendants jeter l’éponge que si j’étais vilaine et cynique, je pourrais m’indigner « il ne va pas rester que Thomas Cook et TUI, tout de même ! » .



N’empêche que Thomas Cook liquidée et TUI en « fâcheuse posture » (qu’en termes élégants ces choses-là sont dites), je me demande qui va vendre des voyages au-delà de l’année prochaine.

Tu ne t’en rends peut-être pas compte, mais la petite bloggeuse un peu légère mais pas complètement débile non plus ne se contente pas de babiller sur l’état de la profession : elle fait de l’investigation parfois.



Pendant l’acte 2 du confinement, j’ai lu avec attention que le Printemps allait fermer 4 de ses grands magasins (dont Strasbourg et Paris Italie 2 qui ont des corners « voyages ») et 3 Citadium. Je suis donc allée faire trainer mes oreilles vers un Boulevard Haussmann désert mais pas muet.



L’annonce au personnel a eu lieu lors d’une réunion téléphonique mi-novembre. Les agences Printemps Voyages vont fermer en juillet 2021.



La Direction ne parle que de « projet », de mesures en cours de concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne « l’emploi dans la branche voyages » du Printemps mais en coulisses, on sait que c’est acté.



Ce ne sont pas que les agences de Strasbourg et d’Italie 2 qui vont fermer, ce sont toutes les agences Printemps Voyages. Les départs vont s’échelonner entre le mois de mai et le mois de juillet.



Au-delà, ne devraient rester que 2 ou 3 personnes dans un centre d’appels, chargées en particulier d’assurer les reprotections ou les remboursements des voyages annulés au printemps et à l’été 2020 (3 millions d’€ de CA selon mes informations).



Plus jeune, quand je bossais dans une usine de voyages dégriffés en promo, j’aimais trainer au Printemps Haussmann et admirer discrètement leur grand comptoir Voyages.

Une 3e grande enseigne qui laisse tomber le voyage A croire qu’ici, on ne vendait que des dossiers Polynésie, des 5 étoiles luxe à Maurice ou des safaris super-exclusifs.



Les vendeuses étaient sophistiquées, maquillées avec classe, coiffées de chignons alambiqués et vêtues de tailleurs pantalons noirs super austères. Et moi, jeune agent de voyages débutante, je me disais que peut-être quand je serai une quadragénaire chic et assurée, ce serait avec un peu de chance à mon tour d’impressionner les petites agents de voyages débutantes.



Les comptoirs du Printemps Voyages ont, année après année, été relégués dans les étages, la stratégie a été hésitante entre production-maison et revente-TO, adhésion à Thomas Cook puis à Tourcom…



Mais surtout, le Printemps se veut plus luxueux, veut développer une stratégie d’expérience client digitalisée (là, je suis perdue) et il semble que le voyage ne fasse plus du tout partie de la stratégie du groupe : Jean-Marc Bellaiche, le nouveau président du groupe a pris ses fonctions le 1er octobre.



C’est « un dirigeant chevronné avec une expérience multifacette unique qui permettra de relancer la croissance et d'accélérer l'internationalisation et la digitalisation du groupe », a déclaré le groupe Printemps dans un communiqué le 1er septembre.



Peut-être que quelqu’un de sa famille, qui connaitrait à la fois le luxe et le voyage lui aurait soufflé que les marges sont plus confortables quand on vend du Prada ou du Gucci que de la croisière ou du bungalow-pilotis.



Après les Galeries Lafayette qui a considérablement réduit son activité voyages (en ferment 9 de ses 20 agences en 2015) et la FNAC dont l’activité voyages a cessé en avril 2019, c’est donc une troisième grande enseigne qui laisse tomber le voyage.

Quid de l'activité liste de mariage Et pourtant « 60% des sommes récoltées dans les listes de mariage du Printemps sont dépensées dans nos agences » constate amèrement une employée d’une agence Printemps Voyage avec qui j’ai échangé la semaine dernière.



Des bruits laissent imaginer que l’activité « Listes de Mariage » pourrait être abandonnée. Une nouvelle étape vers le luxe ultime auquel aspirent les actionnaires qataris du Printemps ?



Les 30 à 40 salariés de l’activité voyages du Printemps devraient être rayés des effectifs d’ici quelques mois. Ces salariés formés à l’hôtellerie de luxe, à la gestion des séjours romantiques et à la concrétisation des désirs romantiques de clients idéalistes retrouveront ils un emploi en agence de voyages ?



Avec en gros 10 millions de CA l’an dernier, l’activité Voyages ne représente qu’une goutte d’eau dans la galaxie de ces boutiques de luxe. Entre les marques de mode prestigieuses, la parfumerie et les arts de la table, les Grands Magasins le Printemps attirent tout le Gotha de la bourgeoisie de Province.



Ces gens ne partent pas en voyage ? Je suis sans doute un peu stupide mais je me dis que le Printemps aurait pu signer une joint-venture avec une agence de renom. Les grands magasins auraient facturé un loyer, et peut-être une redevance sur le chiffre avec transfert des salariés vers la nouvelle entité…



Peut-être suis-je une idéaliste qui veut croire que la vente de voyages dans des magasins a encore de l’avenir. Visiblement, il est plus rentable de louer des espaces à des marques de mode que de vendre des voyages, fussent-ils luxueux. Ça me rend très triste.



Alors comme je ne peux rien faire d’autre, j’envoie des bisous magiques de réconfort aux futurs-ex agents de voyages du Printemps.

