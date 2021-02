Garantie financière UNAT : "Nous n'avons pas attendu d'avoir des sinistres à gérer pour solliciter l'Etat..."

TourMaG.com - Redoutez-vous plus particulièrement la fin de l'année 2021, lorsque certains de vos bénéficiaires vont devoir rembourser à leurs clients une partie des avoirs émis et non utilisés dans le cadre de l'ordonnance 2020-315 ?



Simon Thirot : Le sujet des avoirs nous préoccupe particulièrement. Il est sûr que plus la crise dure, notamment avec le peu d'activité sur l'hiver, et moins les avoirs pourront être réutilisés, donc plus les opérateurs auront à rembourser au second semestre.



C'est pour cela que nous savons, pour chaque opérateur, le montant des avoirs émis et combien a déjà été reconsommé.



TourMaG.com - Selon vous, il n'y aura pas de saison d'hiver ?



Simon Thirot : Nous savons déjà qu'il n'y en aura pas en février, mars est une grande inconnue, je ne parle même pas d'avril...



Sur les produits d'hiver packagés, qui comprennent de la remontée mécanique et de la restauration, y compris dans les villages clubs de vacances, il n'y a pas de ventes et la situation est sinistrée.



TourMaG.com - Les villages clubs pourraient donc faire partie des opérateurs que vous allez davantage surveiller ?



Simon Thirot : Oui, ils en font partie, avec d'autres typologies d'opérateurs qui ont émis le plus d'avoirs, en termes de montants, tels que les inter-CE, c'est-à-dire des opérateurs qui mutualisent de la vente de séjours pour les comités d'entreprises, mais également le secteur des vacances adaptées pour les personnes en situation de handicap et les séjours linguistiques.



Nous nous faisons accompagner dans ces process de surveillance par deux partenaires, le cabinet d'audit Ernst and Young et Assurinco, pour calculer encore mieux le périmètre du risque.



TourMaG.com - Avez-vous revu ou durci certaines conditions, comme les contre-garanties par exemple ?



Simon Thirot : Oui, nous sommes amenés à demander davantage de contre-garanties et parfois de meilleure qualité.



Nous sommes également encore plus vigilants sur notre demande de documents financiers et comptables, nous sommes même intransigeants. Si un opérateur ne nous a pas fourni les niveaux d'avoirs et tous les documents comptables et financiers, son dossier ne peut pas être présenté et il encourt une radiation.