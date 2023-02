Appli mobile TourMaG



Les assurances pour les voyages sportifs

Envoyer à un ami Partager cet article

Participer à un marathon, faire du kite surf, ou concourir à un tournoi de golf, requiert des assurances voyages spécialisées pour passer un voyage ou l'on peut s'adonner à sa passion.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 14 Février 2023

Les garanties annulation spécifiques aux voyages sportifs Tout d'abord un clin d'œil à Stanislas et sa bande pour le formidable exploit qu'ils ont réalisé dans leur Ascension du Mont Blanc et la création du même nom de leur association pour les professionnels du tourisme .



Les voyages sportifs sont de plus en plus en vogue, ils nécessitent d'être bien couvert en annulation avec des garanties spécifiques. Il faut aussi surtout veiller à bien regarder les exclusions générales de vente pour voir si le sport qui va être pratiqué est bien couvert par le contrat souscrit.



En annulation, la garantie incontournable est

- "En cas d’incapacité de l’Assuré, sur contre-indication médicale, de pratiquer une activité physique, sportive, de loisirs autour de laquelle le voyage était organisée."



Une garantie "toutes causes justifiées" pourra aussi fonctionner, mais la franchise sera plus importante que si c'est une garantie qui est raccrochée aux motifs médicaux.



Les couvertures épidémies doivent également être prévues au contrat en favorisant une franchise basse sans majoration de prime.



Une clause arrivée tardive

Elle a pour objet de rembourser à l’Assuré, dans les limites prévues à la présente garantie, les journées de séjour non utilisées en cas d’impossibilité d’accéder sur le lieu de villégiature du fait d’événements climatiques exceptionnels, catastrophe naturelle, ou attentat, provoquant son arrivée tardive sur son lieu de villégiature. Par arrivée tardive sur le lieu de villégiature on entend l’arrivée après la date de début de séjour figurant sur le bulletin d’inscription au Voyage.



Une garantie annulation de l'événement, auquel vous devez participer, pour une cause liée à un événement extérieur et soudain est fortement recommandée. Il ne faut pas oublier que le marathon de New York a déjà été annulé pour intempéries...



Les garanties pendant le voyage Pendant le voyage, il faut absolument que votre contrat comporte une assurance responsabilité civile sport, car bien souvent les contrats pris par le biais d'une fédération ne fonctionnent pas à l'étranger ou les polices d'assurance que nous obligent de prendre des organisateurs étrangers sont trop faibles et ne nous couvrent pas.



L'assistance rapatriement ne doit pas exclure le fait de participer à une compétition et elle doit être couplée à une garantie individuelle accident sport à 150 000 € en capital.

Si on prend un exemple : une personne part faire le marathon de Londres, durant la course il fait une crise cardiaque ; il faut que son contrat le couvre en frais de santé et organise son rapatriement. S'il y a des séquelles graves, la garantie individuel accident reversera un capital à sa famille. Cela est aussi valable pour les sports de glisse ou même pour un tournoi de golf...

Pour les plongeurs Il faut l'extension de l'assurance des frais médicaux à l'étranger avec la prise en charge des frais de caisson hyperbare, suite à un accident de décompression, La couverture doit aller au dessus de 20m de profondeur.



Les frais de recherches et de secours doivent être à minima à 20 000 €



Le matériel de sport doit être couvert sur des plafonds suffisants et là encore il faut vérifier les exclusions :

Un exemple de garantie à avoir :

"En cas de bris accidentel du matériel vous appartenant ou qui vous est loué, exclusivement destiné à la pratique de votre activité de sport ou de loisir pendant votre séjour, nous vous remboursons, dans la limite du montant figurant au tableau des montants de garanties et des franchises, la location d’un matériel de remplacement équivalent auprès d’un magasin de sport."

Un plafond entre 3000 € et 5000 € / personne est recommandé.

Les frais d’interruption d’activité de sport Les Frais d’interruption d’activité de sport permettent de rembourser les stages, les remontées mécaniques, les forfaits au prorata des jours non consommés en cas de maladie ou d’accident empêchant la pratique de l’activité de sport assurée au titre du contrat souscrit.

Une nouvelle garantie a d'ailleurs été créée, en coopération avec une compagnie d'assurance, suite aux aléas climatiques ; c'est "l'interruption d'activité suite à la pollution des mers ou de l'air."



Après à un rapatriement ces garanties seront aussi nécessaires :

- Garde malade

- Garde d’enfants

- Livraison de médicaments

- Soutien pédagogique de votre enfant mineur

- Garde d’animaux domestiques 10 jours maximum

- Aide-ménagère

- Livraison de repas et de courses ménagères

- Confort hospitalier



Les assurances pour les voyages sportifs ne peuvent pas être des contrats standards, ils nécessitent une étude sur mesure avec des prises en charges spécifiques. S'assurer à minima suivant certaines activités sportives relève de l'inconscience. Il faut absolument faire un bilan complet des risques encourus pour faire une police d'assurance adaptée à chaque sport.



Lu 146 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Les "globe-trotters" sont de retour ! Les assurances "visa Schengen" et le principe de réciprocité à l'étranger