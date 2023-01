Appli mobile TourMaG



Les assurances "visa Schengen" et le principe de réciprocité à l'étranger

Alors que la Chine vient de lever les restrictions de voyages pour ses ressortissants et que des millions de touristes sont attendus à travers le monde, dans l'espace Schengen il est obligatoire pour un Chinois d'avoir une assurance voyage pour obtenir son visa : le principe de réciprocité est alors aussi appliqué pour un Français se rendant en Chine.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 24 Janvier 2023

Le visa Schengen Tout d'abord c'est quoi un visa de court séjour Schengen ?



L’espace Schengen est constitué des pays et territoires suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France (sauf outre-mer), Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie.



Un visa est une vignette apposée par l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne pour l'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée.



Le visa de court séjour vous permet d'entrer et de voyager en France et dans les autres pays de l'espace Schengen.



À titre exceptionnel, il peut être valide en France ou dans un ou plusieurs pays de l'espace Schengen uniquement (par exemple, France et Belgique).



À la différence d'un visa national de long séjour (type D), le visa Schengen ne vous autorise pas à vous installer en France.



Pour quel motif de séjour le visa Schengen peut-il être accordé ?



Ce visa peut vous être accordé par exemple pour l'un des motifs suivants :



- Voyage touristique

- Voyage professionnel

- Visite familiale

- Formation courte, stage

- Exercice d'une activité rémunérée (par exemple si vous êtes artiste en tournée en France, sportif, mannequin, etc.), après avoir obtenu une autorisation provisoire de travail



Quelle est la durée du séjour autorisée avec le visa Schengen ?



Le visa de court séjour vous permet de séjourner 90 jours maximum pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours dans les pays de l'espace Schengen sur une période de 180 jours.



À la fin de ce délai maximum de 90 jours, vous devez quitter l'espace Schengen.



Quels sont les documents demandés pour un court séjour, en plus du visa ?



En fonction du motif de votre séjour, vous devez présenter les documents suivants, en plus du visa :



- Justificatifs de vos moyens d'existence (espèces, chèques de voyage, cartes bancaires internationales, etc.)



- Justificatifs des garanties de votre rapatriement (billet de transport de retour, etc.)



- Assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, pour les soins que vous pourriez recevoir en France (la couverture minimum demandée est de 30 000 €)



- Attestation d'accueil ou justificatif d'hébergement dans un hôtel ou un établissement d'accueil, si votre séjour s'effectue dans le cadre d'une visite privée ou familiale



- Documents sur l'objet et les conditions de votre séjour en France, si votre voyage est touristique ou professionnel ou a pour but une hospitalisation ou des travaux de recherche

Attention



- Si vous voulez travailler durant votre court séjour, vous devez détenir une autorisation de travail



L'assurance visa Schengen Pour disposer d'une bonne assurance "visa Schengen", celle-ci doit avoir de bonnes garanties qui correspondent aux critères demandés par l'administration.



L'assurance voyage fait donc partie des documents composant le dossier de demande de visa Schengen. Toute assurance de ce type doit impérativement couvrir au minimum 30 000 € de frais sanitaires, d'hospitalisation et de rapatriement, pour toute la durée du séjour et dans les 26 pays de l'espace Schengen.



Il est donc recommandé d'avoir :



- Couverture frais médicaux à 30 000 €

- Prise en charge directe des frais d'hospitalisation

- Libre choix des médecins et des hôpitaux

- Frais dentaires d'urgence

- Assistance rapatriement et transport médical

- Transport du corps en cas de décès

- Responsabilité civile vie privée

- Service d’urgence à votre disposition par téléphone dans les principales langues 24h/24h et 7j/7j

- Epidémies & Covid-19 : frais médicaux, hospitalisation et assistance doivent être couvertes



Au-delà des garanties de base, le voyageur peut choisir des options complémentaires adaptées à ses besoins : plafond d’indemnisation supérieur, extension géographique, assurance des bagages, responsabilité civile,...

Le prix d’une assurance voyage Schengen varie selon :



- l’âge et le pays de résidence habituelle du voyageur

- la durée du séjour dans l’espace Schengen

- les garanties souscrites.



Une attestation d’assurance doit être jointe à la demande du visa. L’assurance doit être valide pour toute la durée du séjour pour un visa à simple/double entrée ou pour la durée du premier séjour envisagé pour un visa à entrées multiples (également appelé « visa de circulation »).



Le passager doit impérativement avoir cette attestation d’assurance sur lui lorsqu’il prend l’avion, elle peut être contrôlée à l’arrivée par la police aux frontières avant d’entrer dans l’espace Schengen. En cas de manquement à l’obligation d’assurance, le voyageur est refoulé. Les bénéficiaires d’un visa à entrées multiples sont tenus de souscrire à un nouveau contrat avant chaque déplacement ou d’opter pour une formule annuelle.

Le principe de réciprocité Beaucoup de pays, suite aux formalités exigées pour rentrer dans l'Espace Schengen, demandent donc par réciprocité un visa avec une assurance voyage aux touristes, étudiants se rendant dans leurs pays, c'est le cas notamment de la Chine, l'Algérie, Cuba, Russie, etc...



Pour la Chine qui vient de fêter son nouvel an lunaire sous le signe du Lapin, c'était le dernier pays d'Asie fermé aux touristes. Verrouillée depuis près de trois ans, la Chine rouvre ses frontières aux voyageurs. Depuis le 8 janvier 2023, l'Empire du Milieu abolit les quarantaines obligatoires à l'arrivée. Un test Covid de moins de 48 heures négatif reste tout de même exigé des visiteurs. La reprise des flux vers la Chine parachève la réouverture par à-coups de l'Asie aux touristes, un processus qui aura nécessité deux à trois ans en fonction des pays et qui devrait revenir à la normale en 2024, ce sera alors l'année du Dragon.



Une bonne assurance couvrant les épidémies est donc plus que recommandée pour l'obtention du visa et pour bien se couvrir face à la situation sur place.



Avant le voyage, en cas d’annulation assurez vous d'avoir ces motifs pour être bien couvert

✓ Annulation pour Maladie grave déclarée dans les 30 jours précédant le départ, suite à contamination à une épidémie de l’Assuré justifiée par une autorité médicale.



✓ Annulation pour Maladie grave déclarée dans les 30 jours précédant le départ, suite à contamination à une épidémie d’un Membre de la famille de l’Assuré, justifiée par une autorité médicale.



✓ Annulation pour refus d’embarquement de l’Assuré, suite à contrôle épidémique réalisé à son arrivée à l’aéroport de départ.



✓ Annulation suite au résultat positif à la COVID-19 d’un test PCR et/ou antigénique effectué dans les 72 heures précédant le départ



Privilégié une franchise basse à 30 € ...



Pendant le voyage

La prise en charge des frais médicaux pour motif épidémique.



Une couverture complète pour les quarantaines (hôtel + restauration) à au moins 200 € / jour pendant 14 jours pour parer à tout aléa.



