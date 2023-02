Appli mobile TourMaG



Les "globe-trotters" sont de retour !

Avec la fin des restrictions et l'envie de se faire plaisir dans ce contexte d'hyper inflation, les voyages de longue durée comprenant plusieurs pays reviennent en force, mais quelle assurance leur proposer...

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 7 Février 2023

Une tendance de fond Non, il ne s'agit pas de la série télévisée française diffusée dans les années 60 au siècle dernier, mais bien d'une tendance de fond qui revient en force. Avec la fin des restrictions sanitaires à travers le monde et donc l'ouverture des frontières, le souhait de vouloir profiter de la vie et de ne pas voir son argent fondre sous le soleil de l'inflation, un constat s'impose faisons une pause et partons faire le tour du monde.

Le paradoxe est d'ailleurs saisissant, on nous parle de hausse des prix à longueur de journée et les voyages à haute contribution n'ont jamais aussi bien marché.



Cette volonté de rattraper le temps perdu et de découvrir pendant qu'il est encore temps le monde est un marqueur de ce début d'année dans les agences qui se voient organiser des road trips complexes à travers plusieurs pays.

L'ouverture de l'Asie qui se profile devrait accélérer encore cette tendance, les coûts sont attractifs sur place et le dépaysement est total, la saison qui arrive devrait le confirmer.



Les comportements de ce type de voyageurs s'orientent, sur une volonté actuelle, d'être libre et d'avoir une flexibilité dans leurs choix de voyages. Ils ne veulent aucun planning et veulent vivre des émotions qui s'inscrivent dans le respect de l'environnement.



Les assurances pour les séjours de longues durées Les voyages à travers plusieurs pays nécessitent de bien se couvrir et d'avoir de bonnes assurances et assistances pour parer à tous problèmes ou événements qui pourraient survenir durant le circuit que l'on envisage de réaliser.



Notre conseil est qu'il faut concentrer son choix vers un produit haut de gamme à savoir une multirisque Top qui vous couvrira ; avant et pendant le voyage.



Avant le voyage

Une bonne couverture annulation avec la couverture épidémie, attentat, catastrophe naturelle, et départ impossible.

Une garantie avion manqué.

Faites attention à la franchise sur l'annulation surtout pour le motif covid...



Pendant le voyage

Il faut surtout être vigilant sur la durée de couverture, les contrats standards couvrent 90 jours, si vous partez au delà, il faut que votre police d'assurance puisse vous garantir sur une longue durée.

- La prise en charge et l'avance des frais médicaux doivent être importantes. 300 000 € est une bonne base de couverture, toujours vérifier la franchise pour les petits soins.

- Le risque épidémique doit être prévu, à savoir les quarantaines, l'indemnisation des tests et surtout la fermeture des frontières pendant votre voyage avec la possibilité de retour anticipé.

- Une assurance responsabilité civile vie privée est recommandée, dont les dommages causés aux biens mobiliers listés dans l’inventaire annexé au contrat de location.

- Les frais de recherches et de secours.

- Une garantie assistance juridique avec les frais d'avocats.

- Pour les bagages, vérifier que les smartphones et les ordinateurs portables sont couverts dans le contrat d'assurance.



Les assisteurs proposent désormais une application avec la situation en temps réel des risques politiques, météorologiques du pays que vous visitez, ainsi qu'une géolocalisation par votre smartphone, ce qui permet de rassurer vos proches.



Les tarifs de ces polices sont variables en fonction de l'âge de la personne, de la durée et de la destination.

Pour rappel une carte bancaire ne couvre que 90 jours consécutifs et les plafonds de garanties sont insuffisants pour couvrir ce type de voyage.





