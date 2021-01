National Tours va licencier 75 % de ses effectifs à Rennes

Fin décembre, les salariés de National Tours ont appris que les bureaux du siège à Rennes avaient été vendus.



Cette fois-ci ce sont les effectifs qui sont directement touchés.



Selon notre confrère c'est l'avenir (sombre) de la filiale qui est concerné avec la suppression de 75% des effectifs salariés. Et "Un reclassement au sein du Groupe semblerait difficilement réalisable..."



"Les élus syndicaux avaient plaidé pour une priorité de réembauche dans les deux années qui suivent leur licenciement. Mais la direction resterait sur le minimum légal d’un an, d’après la CFDT..."



On sait que la crise touche durement les TO et en particulier les autocaristes et les Groupes, principale clientèle du TO rennais.