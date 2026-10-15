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Royal Caribbean : sept navires déployés en Europe en 2028-2029

La compagnie proposera des croisières toute l’année, entre Méditerranée, Europe du Nord et îles Canaries.


Royal Caribbean dévoile son programme européen 2028-2029, avec sept navires et des itinéraires de 3 à 12 nuits. La saison prévoit notamment des croisières hivernales vers les Canaries et le Maroc, ainsi que le retour de la compagnie à Copenhague et Stockholm.


Rédigé par le Vendredi 16 Octobre 2026 à 10:41

programme européen 2028-2029 de Royal Caribbean. DepositPhotos.com/GEA Stock
programme européen 2028-2029 de Royal Caribbean. DepositPhotos.com/GEA Stock
CroisiEurope
Royal Caribbean dévoile son programme européen 2028-2029 et prévoit de déployer sept navires en Europe.

Le programme comprendra des itinéraires en Méditerranée, dans les îles grecques et en Europe du Nord, ainsi que des croisières hivernales vers les Canaries, le Portugal et le Maroc. Les départs seront notamment proposés depuis Athènes, Barcelone, Lisbonne, Rome, Southampton et Ravenne.

Le Rhapsody of the Seas naviguera pour la première fois en Europe toute l’année. Après une saison estivale en Méditerranée, il proposera dès novembre 2028 des croisières de 9 à 12 nuits vers les Canaries, le Portugal, le Maroc et plusieurs destinations méditerranéennes.

Santorin et le retour de la compagnie en mer Baltique

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Plusieurs itinéraires dans les îles grecques incluront des escales prolongées à Santorin. Les passagers pourront notamment choisir l’excursion « Ultimate Santorini Day », qui associe la visite des villages d’Oia et de Fira à une journée au Royal Beach Club Santorini.

Le Jewel of the Seas retrouvera Copenhague et Stockholm pour des croisières de 7 à 11 nuits en mer Baltique, de mai à août 2028. Le Freedom of the Seas proposera des itinéraires de 3 à 9 nuits au départ de Southampton, tandis que les Explorer of the Seas, Liberty of the Seas, Mariner of the Seas et Odyssey of the Seas navigueront notamment en Méditerranée et dans les îles grecques.

La programmation prévoit également le retour du Rhapsody of the Seas à Héraklion, en Crète, et à Cagliari, en Sardaigne, pour la première fois depuis plus de dix ans.

A lire aussi : Royal Caribbean entre au capital de Sandals et Beaches Resorts

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Tags : royal caribbean
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