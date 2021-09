Arts et Vie : les "Flâneries", nouveau concept dans la brochure Évasion 2022

La brochure Evasion 2022 affiche sur 340 pages 12 gammes d’évasion et près de 220 propositions à travers le monde.



" Car même si pour le moment ce sont les voyages en Europe qui redémarrent, l’envie de s’évader loin demeure. Le public lit, se renseigne, regarde des documentaires , poursuit Delphine Camara.



Ainsi, nos conférences en ligne, en accès libre pour nos adhérents, affichent un nombre impressionnant de vues en direct ou en différé - entre 3 500 et 5 000 en moyenne pour chacune.



Elles ont suscité nombre de nouvelles adhésions à l’association Arts et Vie alors même qu’il était impossible de voyager et c’est vraiment encourageant ".