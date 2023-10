Attentat, guerre : votre assurance voyage vous couvre-t-elle ?

En raison des événements géopolitiques, l'assurance voyage est aujourd'hui un élément incontournable pour votre prochain voyage. Mais que couvre-t-elle vraiment ?

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 31 Octobre 2023

Les couvertures pour les attentats, les émeutes. L'instabilité géopolitique qui est la conséquence des attentats horribles du 7 octobre, a placé bon nombre de destinations dans l'incertitude alors qu'elles avaient tout pour réussir un hiver parfait.



Les clients qui ont réservé sur ces pays sont aujourd'hui inquiets et se posent la question de savoir ce qui est couvert par les assurances voyages avant et pendant leur futur voyage.



Certaines polices d'assurance voyage offrent une couverture spécifique pour ces situations, mais il est important de lire attentivement les conditions et de comprendre ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.



Certains contrats peuvent couvrir l'annulation ou l'interruption de voyage si une attaque terroriste se produit dans une ville figurant sur l'itinéraire du voyageur.



Généralement, l'attentat doit s'être produit dans un certain délai avant la date de départ (par exemple, 30 jours) pour que la couverture soit applicable.



Exclusions : De nombreuses polices ont des exclusions spécifiques concernant le terrorisme. Par exemple, certaines polices n'offriront pas de couverture si la ville ou le pays visité avait déjà une alerte de voyage en raison d'une menace terroriste. D'autres pourraient exclure les pays ou régions où le terrorisme est considéré comme endémique.



Urgences médicales : Si vos clients sont blessés lors d'une attaque terroriste pendant leur voyage, l'assurance médicale de voyage devrait couvrir les soins médicaux, à condition que le pays ou la région n'ait pas été exclu de la police.



Évacuation : Dans des situations extrêmes, certaines polices peuvent également couvrir les coûts d'une évacuation d'urgence pour vous éloigner d'une zone de danger.



Définition de terrorisme : Il est important de noter que les compagnies d'assurance ont généralement une définition spécifique de ce qui constitue un "acte terroriste". Assurez-vous de comprendre cette définition lors de la lecture de votre police.



Acheter une assurance : Si vos clients sont préoccupés par le terrorisme pendant leur voyage, incitez les à acheter une assurance voyage dès la réservation du voyage. Si une attaque se produit après l'achat de la police mais avant le départ, vous êtes plus susceptible d'être couvert.



Recommandations : Renseignez vous, si vos clients envisagent de voyager dans une zone à risque, consultez les recommandations et alertes de voyage des autorités gouvernementales, comme le Ministère des Affaires étrangères de votre pays.



Les couvertures pour les attentats et émeutes en annulation:



En en cas d’émeute, attentat ou un acte de terrorisme ou en cas de catastrophe naturelle survenant à l’Étranger, dans un rayon de 100 km de votre lieu de villégiature dans la ou les villes de destination ou de séjour.



La garantie vous est acquise en cas d’émeute, d’attentat ou d’acte de terrorisme ou en cas de catastrophe naturelle lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- l’événement a entraîné des dommages matériels et corporels dans la oules villes de destination ou de séjour,

- le ministère des affaires étrangères français déconseille les déplacements vers la ou les villes de destination ou de séjour,

- l’impossibilité pour l’organisme ou l’intermédiaire habilité de votre Voyage de vous proposer un autre lieu de destination ou de séjour de substitution,

- la date de votre départ est prévue moins de 30 jours après la date de survenance de l’événement,

- Aucun événement similaire ne s’est produit dans la ou les villes de destination ou de séjour, dans les 30 jours précédant la réservation de votre forfait.



Les couvertures pour les attentats et émeutes en assistance rapatriement:

Nous retrouverons cette clause en interruption



Une attaque terroriste a lieu dans un rayon de cent (100) kilomètres autour d'une ville dans laquelle vous vous rendez ou dans laquelle vous séjournez pendant votre voyage.



La guerre est une exclusion commune à toutes les garanties



L'assurance ne couvre pas la peur L'assurance voyage couvre généralement des éléments tels que les annulations de voyage, les interruptions, les retards, les urgences médicales, les pertes de bagages, etc., selon la police choisie.



Toutefois, elle ne couvre pas les annulations ou interruptions basées uniquement sur la peur ou l'anxiété de voyager, sauf si cela est explicitement mentionné dans le contrat.



Par exemple, si une personne a peur de voyager en raison d'une épidémie ou d'une situation politique instable dans un pays donné, l'assurance voyage ne couvrira généralement pas l'annulation du voyage à moins que la peur ne soit validée par une alerte officielle des autorités et qui oblige de rembourser le voyage.



Il est donc toujours essentiel de lire attentivement les termes et conditions de toute police d'assurance voyage, de comprendre ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas, et d'éventuellement de poser des questions directement à la compagnie d'assurance ou au courtier pour clarifier tout doute ou préoccupation.



Si quelqu'un annule un voyage en raison de la peur, il est recommandé de discuter avec la compagnie aérienne, l'hôtel ou le voyagiste pour voir s'ils peuvent offrir un remboursement ou une autre forme d'arrangement, même si l'assurance voyage ne couvre pas cette raison particulière, cela restant toutefois un vœu pieu...

