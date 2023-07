Avez-vous pensé à votre assurance Responsabilité Civile Professionnelle ?

L’assurance responsabilité civile professionnelle est l’assurance vie de votre entreprise. Le contrat RCP permet de vous protéger contre les conséquences des erreurs, fautes ou omissions que vous pourriez commettre dans le cadre de votre activité professionnelle et ainsi de sécuriser la pérennité de votre entreprise face à des risques majeurs.



Nous vous la proposons, notamment en cas de :

• responsabilité sans faute (article L.211-16 du Code du tourisme)

• non-conformité de la prestation

• perte de données

• fautes professionnelles, erreurs ou omissions

• divulgation d’informations confidentielles



La notion de responsabilité de plein droit c'est quoi ?



La responsabilité de plein droit désigne les cas de responsabilité civile professionnelle dans lesquels la preuve d’une faute n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage et dans lesquels ce dernier ne peut s’exonérer de la responsabilité dont on veut le charger en démontrant qu’il n’a commis aucune faute.



Concrètement, le juge n’a pas à étudier l’illicéité de l’acte reproché à l’agent (la faute), la responsabilité se limitant à de simples questions objectives : la recherche d’un rapport de causalité.



La loi encadrant la responsabilité est l'arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours.