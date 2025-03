Valeurs Assurances, votre partenaire de confiance pour des voyages en toute sérénité

Depuis 2005, Valeurs Assurances accompagne les professionnels du tourisme, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients.



Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 31 Mars 2025



En tant que courtier gestionnaire et délégataire, nous mettons notre expertise à votre disposition afin de vous offrir des solutions adaptées et innovantes. Notre équipe, réactive et à votre écoute vous accompagne au quotidien afin de vous proposer des produits parfaitement adaptés aux besoins de votre clientèle.

Des cotations sur mesure pour vos destinations Nous comprenons que chaque production a ses spécificités, c’est pourquoi, nous adaptons nos offres en fonction des destinations que vous proposez. A titre d'exemple nous sommes notamment en mesure de faire des cotations pour les producteurs qui commercialisent des destinations comme Océan Indien, Pacifique ou encore les Caraïbes.



Grâce à cette approche sur mesure, nous vous permettons d’offrir une couverture efficace à tous vos voyageurs.

Une équipe disponible, flexible et humaine Chez Valeurs Assurances, nous mettons la réactivité et la qualité du service au cœur de notre engagement. Nous vous offrons donc :



• Une équipe à votre écoute, qui comprend vos besoins et vous accompagne quotidiennement.

• Une flexibilité, pour des solutions adaptées aux besoins de vos voyageurs.

• Des réponses rapides à toutes vos demandes.

• Une gestion simplifiée et performante de vos contrats grâce à une plateforme BtoB optimisée.



Des partenariats intéressants Nous collaborons avec Assistance Visas, spécialiste de l’obtention des visas. Ce partenariat vous permet de proposer un service complémentaire à vos clients afin de faciliter ces démarches souvent longues et fastidieuses, tout en générant des marges supplémentaires.

En choisissant Valeurs Assurances, vous faites le choix d’un accompagnement personnalisé pour permettre à vos clients de voyager en toute sérénité !





Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : back.office@valeurs-assurances.com

