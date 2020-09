Boomerang Voyages "sauve les meubles" et son été grâce à ses clubs

" Les réservations ont démarré très tardivement (fin mai, début juin), mais nos équipes ont été réactives, flexibles et nous avons pu ouvrir dès le 3 juillet nos clubs sur le Bassin Méditerranéen, pour un total s’élevant à un peu plus de 12000 passagers, " constate Philippe Sangouard, Directeur de Boomerang Voyages.



En tout 7 Kappa Club et 9 Club Coralia ont ouvert durant la saison pour permettre aux partenaires et réceptifs de retrouver une activité économique et d’atténuer l’impact du Covid-19 sur leur chiffre d’affaires.



" Les règles sanitaires ont été rigoureusement mises en place et appliquées dès l’ouverture. Au final, les clients se sont montrés compréhensifs et globalement satisfaits de ces mesures jugées non contraignantes, " résume Victor Magalhaes, directeur des clubs.



Pour l'occasion tout a été revu, avec des buffets en libre-service ont été remplacés par le service à table, les sports collectifs ont été mis à l'index au profit de sports individuels, ou encore l’accueil des enfants en mini-club s’est déroulé en demi-journées, exclusivement en extérieur.