Coronavirus Italie : les pros du tourisme français craignent davantage la psychose que le virus...

Tout semble avoir basculé en un week-end.



L'Italie a pris des mesures drastiques pour tenter d'enrailler l'épidémie du coronavirus qui a tué 7 personnes.



Le pays compte 219 personnes contaminées dont 167 pour la seule Lombardie (nord).



Pour y faire face, une ordonnance de la Région Lombardie a imposé la fermeture des écoles et universités selon LePetitJournal, « la suspension des manifestations ou initiatives en tout genre, des événements et réunions en lieu public ou privé, aussi bien culturels que ludiques, sportifs et religieux, dans des lieux ouverts au public ».



Les musées, les théâtres, les cinémas, le Duomo de Milan et la Scala resteront également portes closes. Quant aux bars et cafés à Milan, ils devront tirer le rideau de 18h à 6h.



Les autorités italiennes ont également mis en quarantaine 11 communes : Codogno ; Casapusterlengo ; Castiglione d’Adda ; Maleo ; Fombio ; Bertonico ; Castelgerundo ; Somaglia ; San Fiorano ; Terranova dei Passerini ; Vo Euganeo qui ne font pas partie des circuits touristiques classiques.



Enfin, à Venise le Carnaval a été stoppé deux jours avant sa fin officielle le 25 février 2020.