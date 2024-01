Cyclone à la Réunion et l'Ile Maurice : que couvrent les assurances ?

Certaines assurances voyages ont des couvertures pour les catastrophes naturelles dans quels cas et suivant quelles clauses peuvent-elles couvrir vos clients ?



Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 23 Janvier 2024

Les assurances individuelles L'assurance voyage pour les cyclones est un type de couverture spécifique qui peut être inclus dans une police d'assurance voyage générale ou achetée séparément. Elle est conçue pour offrir une protection financière et une assistance en cas de perturbations de voyage dues à un cyclone ou une catastrophe naturelle. Voici quelques éléments clés à considérer :



L'Annulation de Voyage : Cette couverture peut prendre en charge les frais de voyage non remboursables si votre client annule son voyage en raison d'un cyclone.



De manière générale, il y a certaines clauses à respecter qui peuvent être :

• Les annulations consécutives à une catastrophe naturelle, dans un rayon de 50 km de votre lieu de villégiature dans la ou les villes de destination ou de séjour. La garantie vous est acquise en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- L’événement a entraîné des dommages matériels et corporels dans la ou les villes de destination ou de séjour,

- Le ministère des Affaires étrangères français déconseille les déplacements vers la ou les villes de destination ou de séjour,

- L’impossibilité pour l’organisme ou l’intermédiaire habilité de votre voyage de vous proposer un autre lieu de destination ou de séjour de substitution,

- La date de votre départ est prévue moins de 30 jours après la date de survenance de l’événement,

- Aucun événement similaire ne s’est produit dans la ou les villes de destination ou de séjour, dans les 30 jours précédant la réservation de votre forfait.



Le voyage retardé



Les frais de voyage prépayés restant à votre charge du client et les frais supplémentaires engagés, pendant votre temps d'attente, pour les repas, l'hébergement, les communications et les transports locaux, dans la limite quotidienne (24 heures)

Les frais de transport nécessaires pour rejoindre la croisière/circuit touristique ou destination, si le retard vous fait manquer le départ de votre croisière ou de votre circuit.

Les frais de transport nécessaires pour rejoindre votre destination ou votre résidence principale , si un retard des transports publics locaux sur votre chemin vers l'aéroport ou la gare de départ vous fait manquer le départ de votre vol/train.

Cette garantie est proposée pour un retard de 4 heures soit avec justificatifs à 200 € /personne / jour soit sans justificatif à 50 € / personne / jour selon les compagnies d'assurances.



Le retard de Voyage : En cas de retard de votre voyage en raison d'un cyclone, cette assurance peut couvrir les frais d'hébergement, de repas et de transport.



Les clauses

Le transporteur ne peut pas acheminer le clien vers la estination dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'heure d'arrivée initialement prévue pour l'une des raisons suivantes :

Une catastrophe naturelle ou des intempéries.

Cependant, si le client arrive à destination par un autre moyen de transport, l’assurance peut rembourser :

- Le coût du nouveau moyen de transport, déduction faite des remboursements que vous avez perçus par ailleurs

- Le coût de l'hébergement prépayé restant à votre charge suite à votre arrivée retardée, déduction faite des remboursements que avez perçus par ailleurs.



L'Interruption de Voyage : Si un cyclone affecte votre voyage en cours, cette couverture peut rembourser les frais non consommés



Les clauses

Les frais de voyage prépayés et acomptes, assurés et non remboursables, au prorata du nombre de jours non utilisés, si vous devez interrompre votre voyage



L'assistance rapatriement : Si une personne doit être évacué d'une zone touchée par un cyclone, cette couverture prendra en charge les frais médicaux et les frais de secours. Une assistance 24 heures sur 24 pour vous aider à gérer les situations d'urgence causées par un cyclone.



L'assurance d'annulation totale de groupe ; la Risque Opération L'assurance d'annulation de groupe pour les catastrophes naturelles est spécialement conçue pour offrir une protection financière dans les cas où un événement est annulé, reporté ou interrompu en raison d'un cyclone. Cette assurance est particulièrement utile pour les organisateurs de voyage, qui planifient des événements susceptibles d'être affectés par des conditions météorologiques extrêmes. Voici quelques aspects clés de ce type d'assurance :



Couverture des Frais Engagés : L'assurance peut couvrir les frais non remboursables engagés dans la planification de l'événement, tels que la location de lieu, la décoration, le catering, et les frais de marketing.



Perte Financière : Si l'événement est une source de revenus (par exemple, vente de billets, stands commerciaux), l'assurance peut compenser la perte de ces revenus en cas d'annulation due à un cyclone.



Frais Supplémentaires : En cas de report de l'événement, l'assurance peut couvrir les frais supplémentaires engendrés pour reprogrammer l'événement.



Conditions de Couverture : La couverture dépend des termes spécifiques de la police. Il est crucial de vérifier si le cyclone doit être de certaine intensité ou déclaré par les autorités pour activer la couverture.



Délai d'Achat : Comme pour l'assurance voyage classique, il peut y avoir des restrictions sur le moment de l'achat de l'assurance par rapport à la date de l'événement. L'achat de l'assurance après qu'un cyclone ait été prévu ou annoncé pourrait ne pas être couvert.



Exclusions : Il est important de comprendre les exclusions. Certaines polices peuvent exclure les événements en plein air ou imposer des conditions supplémentaires pour la couverture des événements en extérieur.

