DITEX : Parfums du Monde veut se positionner comme le TO référence sur les Émirats

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Valentine Jean-Richard : C’est un plaisir pour nous de participer à cette nouvelle édition, cela est l’occasion de retrouver les agences avec lesquelles nous travaillons et de faire de nouvelles rencontres.



Compte tenu du contexte actuel, nous souhaitons rassurer nos clients et les accompagner pour minimiser les frais des départs proches. Nous restons positifs et profitons pour peaufiner notre production 2021.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Valentine Jean-Richard : Nous souhaitons être au plus proche des agences avec lesquelles nous travaillons et les accompagner dans toutes les étapes de prospection, de fabrication et de finalisation de leurs projets de voyage. Le service client apporté est au cœur de nos considérations. Nous sommes à même d’aider commercialement et de façon personnalisée nos clients avec, des conseils sur la destination, des argumentaires de vente, des informations techniques et des kit de communication.



Notre équipe commerciale est présente sur le terrain toute l’année pour aller à la rencontre des agences. L’expertise de nos services de production et transport permettent de répondre avec attention aux cahiers des charges puisque 80 % de nos ventes se font sur des produits à la carte.



Notre assistance est perpétuelle, notre service technique est à l’écoute pour aider les agences dans la gestion quotidienne de leurs dossiers et ce jusqu’au retour du groupe.