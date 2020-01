DITEX - Top Cruise : Croisières d'exception à la rencontre des agents de voyages

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Catherine Bailly-Roger : Croisières d'exception, leader des croisières francophones avec conférenciers, présentera sa toute nouvelle programmation.



Sur ce salon, nous ferons découvrir nos nouveautés :



- « grandes destinations » parmi lesquelles 4 croisières en Patagonie et des partenariats prestigieux avec l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l’IRIS,



- « grands fleuves » avec une programmation au Laos,



- « Musicalia » avec une croisière originale au fil du Pô et un plateau artistique exceptionnel,



- « Arts et Histoire » dont une croisière littéraire en compagnie de Sylvain Tesson ou une autre qui rend hommage au Général De Gaulle avec des intervenants tels Jean-Louis Debré ou Catherine Nay.



Nous invitons tous nos partenaires à découvrir la nouvelle édition de notre catalogue qui présente toute notre programmation 2020/2021, ainsi que notre nouveau challenge « agent d’exception »…



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Catherine Bailly-Roger : Je vous donne rendez-vous les 18 et 19 mars, venez découvrir notre actualité et nos offres uniques sur le marché.



Profitons de ces deux jours pour discuter de vive voix, développer notre partenariat et partager notre passion commune pour le voyage en mer !