Distribution "choisie" : Le Club Med met fin au contrat avec les réseaux volontaires

"En France la marque est très forte : le direct représente 70% de nos ventes.



Nous souhaitons être revendu uniquement par des TED Travel experience Designers qui comprennent le produit Club Med, qui l’ont expérimenté avec leur famille et qui pourront ainsi le proposeront quand ils auront identifié le bon prospect.



Ces profils sont capables de vendre notre produit aussi efficacement que nos propres propres vendeurs et sont à même, technologiquement, de le faire avec nos propres outils.



En Italie, les 3000 agences de voyages vendent à 85% uniquement une réservation par an … A quoi bon. Sont ils vraiment prospecteurs ou preneurs de commandes ?" avait ajouté le CEO à l'époque.



"Nous allons continuer à développer les corners, c’est une de nos priorités. Nous regardons aussi de près les petits réseaux voire même les indépendants qui font du produit très haut de gamme. Cela nous intéresse aussi, s’ils ont une démarche et une stratégie similaire à la notre."