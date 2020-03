J-8 - Le Coronavirus et les conséquences de la crise sanitaire... Venez en débattre au DITEX 2020 !

NB : A ce jour les agences de voyages continuent de s'inscrire pour participer à la 16e édition du DITEX. Environ un millier d'entre elles sont déjà confirmées. Il est toujours temps de vous inscrire en cliquant ici

Rappelons que la table ronde est réservée aux personnes incrites au Salon.

Alors que le secteur du tourisme risque de connaître des jours sombres, cet événement est une occasion unique pour tous les professionnels du tourisme de se réunir pour parler d’avenir, de leur avenir.Nous en sortirons plus forts si nous sommes capables de nous projeter dès aujourd’hui et de cimenter les fondations pour rebâtir le tourisme de demain.Ce n’est pas de la langue de bois. Nos métiers, le poids de notre activité dont les politiques se plaisent à rappeler qu’elle est plus lourde que celle de l’automobile, ne sont pas reconnus à leur juste valeur.Or, la politique ne peut ignorer l’économie. Les décisions de nos représentants et leur expression sont lourdes de conséquences pour nos entreprises et nos emplois.Le rassemblement des professionnels, de tous les professionnels, mercredi 18 mars prochain à Marseille,Nous y accueillerons des acteurs de poids de tous les secteurs de l'industrie du tourisme.Nous invitons aussi les institutions à venir débattre avec les producteurs et les distributeurs.