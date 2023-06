L'assurance voyage selon CHATGPT 4

Notre analyse :

CHATGPT 4 a une approche de la nécessité de prendre une assurance voyage par degrés de gravité, de ce qu'il peut vous arriver de pire et non pas par ce qui peut arriver le plus souvent. Un incident médical pendant le voyage est donc la première raison pour prendre une assurance voyage, l'annulation vient ensuite et l'interruption. etc...

Le risque d'avoir à supporter des coûts importants par rapport à la nature du risque est donc pour l'IA le premier argument alors que l'annulation est la cause la plus fréquente de perte financière.