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La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique

Discover Dominica Authority recrute une experte du secteur caribéen pour accroître sa visibilité internationale


L'organisme Discover Dominica Authority (DDA), en charge du développement et de la promotion de l'île de la Dominique, officialise la nomination de Wendy Lake au poste de Destination Marketing Manager. En fonction depuis le 1er juin 2026, elle prend la responsabilité de la stratégie de communication globale avec pour mission de capter de nouvelles parts de marché à l'international et d'accompagner la dynamique de croissance de cette destination des Caraïbes.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 2 Juillet 2026 à 09:00

La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique, Depositphotos.com, Photo by RudiErnst
La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique, Depositphotos.com, Photo by RudiErnst
CroisiEurope
Discover Dominica Authority vient de nommer officiellement Wendy Lake au poste de Destination marketing manger, elle est entrée en fonction le 1er juin 2026.

Wendy Lake dispose d'une trajectoire professionnelle de seize années entièrement dédiées à l'industrie du tourisme au sein de la région Caraïbes. Son expertise couvre des domaines comme la gestion de marque, les analyses de marché, le déploiement de campagnes promotionnelles d'envergure ainsi que le développement d'alliances commerciales.

Sous la direction générale de Marva Williams, directrice du tourisme de l'organisme, Wendy Lake pilotera l'ensemble des campagnes de communication de Discover Dominica Authority. Ses priorités opérationnelles s'articuleront autour du renforcement des parts de marché sur les principaux bassins émetteurs de voyageurs.

« Wendy apporte à notre équipe une solide expertise marketing alors que nous poursuivons nos efforts pour renforcer la compétitivité de la Dominique », souligne Marva Williams.

La Dominique : un positionnement axé sur le tourisme durable et de nature

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Cette gouvernance intervient durant une période de croissance ciblée pour l'île. La Dominique structure son développement touristique autour de segments axés principalement sur l'aventure, le bien-être et le tourisme de nature.

Pour la nouvelle directrice, l'objectif sera de valoriser l'identité singulière de la destination en mettant en avant ses patrimoines culturels et ses espaces naturels préservés.

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Tags : dominique
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