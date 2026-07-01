La Dominique nomme Wendy Lake à la tête de sa stratégie marketing touristique

Discover Dominica Authority recrute une experte du secteur caribéen pour accroître sa visibilité internationale

L'organisme Discover Dominica Authority (DDA), en charge du développement et de la promotion de l'île de la Dominique, officialise la nomination de Wendy Lake au poste de Destination Marketing Manager. En fonction depuis le 1er juin 2026, elle prend la responsabilité de la stratégie de communication globale avec pour mission de capter de nouvelles parts de marché à l'international et d'accompagner la dynamique de croissance de cette destination des Caraïbes.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 2 Juillet 2026 à 09:00

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