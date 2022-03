À l'arrivée en Dominique, les voyageurs entièrement vaccinés doivent obtenir un certificat médical après validation des documents fournis.Pour les voyageurs non vaccinés, les protocoles de débarquement restent inchangés. Par conséquent, les voyageurs non vaccinés doivent passer un test antigénique rapide à l’arrivée et se rendre dans une propriété certifiée Safe in Nature pendant au moins 5 jours.Ces protocoles révisés s’appliquent aux voyageurs se rendant en Dominique par voie aérienne et maritime.Par ailleurs, les restrictions précédemment imposées aux opérations de ferry notamment la limite du nombre de passagers et du nombre d'escales par semaine ont été levées.