Covid Réunion : test PCR supprimé pour les voyages vers la Métropole

Le test pré-embarquement est supprimé dans le sens La Réunion – métropole pour les voyageurs vaccinés.



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’embarquement :

- Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

- Résultats d’un test RT-PCR négatif de moins de 72h ou d’un test antigénique de moins de 48h ;

- Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire.



Ces personnes sont soumises à isolement de 7 jours à leur arrivée en métropole et devront réaliser un test à l’issue de la période d’isolement.



Les passagers non vaccinés, âgés de 12 à 17 ans et voyageant avec des passagers disposant d’un schéma vaccinal complet ne sont pas soumis à ces mesures.



Le test préalable au départ vers la métropole n’est plus obligatoire. En revanche, les passagers non vaccinés pourront faire l’objet d’un test à leur arrivée et d’une mesure d’isolement en cas de résultat positif.