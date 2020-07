Île de la Dominique ouvre ses frontières à partir du 7 août 2020, mais sous quelles conditions ?

Petit à petit les destinations ouvrent à nouveau leurs frontières.



L'Île de la Dominique vient d'annoncer la réouverture de ses frontières à partir du 7 août 2020.



Afin de minimiser le risque de nouveaux cas de Covid-19, des réglementations sanitaires et protocoles de sécurité bien précis ont été soigneusement établis et officiellement annoncés par le Premier Ministre Roosevelt Skerrit et le Ministre de la Santé et du Bien-Être, le Dr Irving McIntyre.